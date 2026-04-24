Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых
Аналитики прогнозировали снижение показателя из-за замедления темпов инфляции, роста экономической активности и ослабления инфляционных ожиданий.
2026-04-24T16:21+0500
2026-04-24T16:21+0500
2026-04-24T17:39+0500
россия
центральный банк республики узбекистан
инфляция
экономика
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Центральный банк России заявил о новом снижении ключевой ставки — с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ставки и пятый раз подряд, когда ЦБ опускает ее на половину процентного пункта.Регулятор отмечает, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центральный Банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
россия
россия, центральный банк республики узбекистан, инфляция, экономика
россия, центральный банк республики узбекистан, инфляция, экономика
Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых
16:21 24.04.2026 (обновлено: 17:39 24.04.2026)
Аналитики прогнозировали снижение показателя из-за замедления темпов инфляции, роста экономической активности и ослабления инфляционных ожиданий.
ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik.
Центральный банк России заявил
о новом снижении ключевой ставки — с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ставки и пятый раз подряд, когда ЦБ опускает ее на половину процентного пункта.
"Совет директоров Банка России 24 апреля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 50б.п., до14,50% годовых. Динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики", — сообщается в документе.
Регулятор отмечает, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.
Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центральный Банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.