Центробанк России снизил ключевую ставку до 14,5% с 15% годовых

Аналитики прогнозировали снижение показателя из-за замедления темпов инфляции, роста экономической активности и ослабления инфляционных ожиданий.

2026-04-24T16:21+0500

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Центральный банк России заявил о новом снижении ключевой ставки — с 15% до 14,5% годовых. Это восьмое подряд снижение ставки и пятый раз подряд, когда ЦБ опускает ее на половину процентного пункта.Регулятор отмечает, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики.Ключевая ставка — это минимальный процент, под который Центральный Банк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Ее повышение способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

