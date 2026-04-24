В Ташкенте запустят платформу "Умный район"
09:45 24.04.2026 (обновлено: 09:52 24.04.2026)
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью хокимията Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
Платформа предназначена для анализа, быстрого выявления и решения проблем, а также для постоянной онлайн-связи с махаллями и контроля ситуации в реальном времени.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В столице будет налажена современная система "Умный район", направленная на повышение эффективности управления и оперативное решение проблем населения.
Президент Узбекистана посетил хокимият Мирзо-Улугбекского района города Ташкента, где создан ситуационный центр и внедрена платформа "Умный район". В 1992–1996 годах Шавкат Мирзиёев возглавлял этот район, сыграв значительную роль в его социально-экономическом развитии. В ходе визита в хокимияте ему представили восстановленные в историческом виде служебный кабинет и автомобиль того периода. Также была организована экспозиция, посвященная ключевым решениям, принятым им во время работы на посту хокима. Осматривая ее, глава государства поделился воспоминаниями о своей деятельности в те годы.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью хокимията Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью хокимията Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ранее в Мирзо-Улугбекском районе около 30 организаций, включая структуры общественной безопасности, транспорта, социальной поддержки, коммунального хозяйства, финансовой и банковской сфер, действовали разрозненно, каждая в рамках своего направления. Отсутствие единой системы серьезно затрудняло оперативное решение обращений граждан, приводило к лишней потере времени и излишней волоките.
"Теперь в хокимияте создан ситуационный центр, где на основе искусственного интеллекта внедрена платформа "Умный район", предназначенная для анализа, оперативного выявления и решения проблем. Важно, что создана возможность поддерживать онлайн-связь со всеми представителями махаллей района и постоянно быть в курсе текущей ситуации", — отметили в пресс-службе.
Здесь ведется мониторинг социальных и коммунальных проблем, контролируется исполнение обращений населения, а в чрезвычайных ситуациях обеспечивается оперативное управление и координация деятельности соответствующих служб.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью хокимията Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью хокимията Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Входящая в состав платформы система "Безопасный район" служит для мониторинга правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Цифровая карта субъектов предпринимательства, основанная на анализе искусственного интеллекта, направлена на прогнозирование налоговых поступлений и повышение их собираемости. Система "AI Davomat" имеет важное значение для предотвращения необоснованных пропусков занятий в школах и недопущения безнадзорности среди несовершеннолетних.
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью хокимията Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью хокимията Мирзо-Улугбекского района города Ташкента.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Такие платформы уже запущены также в Чиланзарском, Шайхантахурском и Алмазарском районах.
Ознакомившись с деятельностью ситуационного центра, Президент поручил внедрить эту новую систему и в остальных районах столицы. Было также указано на необходимость того, чтобы хокимы областей, прокуроры, руководители органов внутренних дел, служб безопасности и налоговых органов посетили Мирзо-Улугбекский район и изучили данный опыт.