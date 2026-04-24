В Ташкенте запустят платформу "Умный район"

В Ташкенте запустят платформу "Умный район"

Sputnik Узбекистан

Платформа предназначена для анализа, быстрого выявления и решения проблем, а также для постоянной онлайн-связи с махаллями и контроля ситуации в реальном времени.

2026-04-24T09:45+0500

2026-04-24T09:45+0500

2026-04-24T09:52+0500

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В столице будет налажена современная система "Умный район", направленная на повышение эффективности управления и оперативное решение проблем населения. Президент Узбекистана посетил хокимият Мирзо-Улугбекского района города Ташкента, где создан ситуационный центр и внедрена платформа "Умный район". В 1992–1996 годах Шавкат Мирзиёев возглавлял этот район, сыграв значительную роль в его социально-экономическом развитии. В ходе визита в хокимияте ему представили восстановленные в историческом виде служебный кабинет и автомобиль того периода. Также была организована экспозиция, посвященная ключевым решениям, принятым им во время работы на посту хокима. Осматривая ее, глава государства поделился воспоминаниями о своей деятельности в те годы.Ранее в Мирзо-Улугбекском районе около 30 организаций, включая структуры общественной безопасности, транспорта, социальной поддержки, коммунального хозяйства, финансовой и банковской сфер, действовали разрозненно, каждая в рамках своего направления. Отсутствие единой системы серьезно затрудняло оперативное решение обращений граждан, приводило к лишней потере времени и излишней волоките.Здесь ведется мониторинг социальных и коммунальных проблем, контролируется исполнение обращений населения, а в чрезвычайных ситуациях обеспечивается оперативное управление и координация деятельности соответствующих служб.Входящая в состав платформы система "Безопасный район" служит для мониторинга правонарушений и обеспечения общественной безопасности. Цифровая карта субъектов предпринимательства, основанная на анализе искусственного интеллекта, направлена на прогнозирование налоговых поступлений и повышение их собираемости. Система "AI Davomat" имеет важное значение для предотвращения необоснованных пропусков занятий в школах и недопущения безнадзорности среди несовершеннолетних.Такие платформы уже запущены также в Чиланзарском, Шайхантахурском и Алмазарском районах.Ознакомившись с деятельностью ситуационного центра, Президент поручил внедрить эту новую систему и в остальных районах столицы. Было также указано на необходимость того, чтобы хокимы областей, прокуроры, руководители органов внутренних дел, служб безопасности и налоговых органов посетили Мирзо-Улугбекский район и изучили данный опыт.

мирзо-улугбекский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев, президент, мирзо-улугбекский район, хокимият, хокимият ташкента