Маленькие футболисты приняли участие в посадке растений в Ташкенте
Акция направлена на формирование экологической культуры среди детей и взрослых и развитие более зеленой и комфортной столицы.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. На улице Шота Руставели в Ташкенте прошла экологическая акция по посадке растений. Ее организовала футбольная школа Pakhtakor Kids совместно с хокимиятом Яккасарайского района.
"Наша футбольная школа работает уже почти 7 лет, и за это время мы стали самой большой школой в республике. Наша главная цель — стараться привить любовь к спорту. Но помимо этого мы стараемся заниматься социальными проектами, чтобы привить всем остальным, обществу, и не только тем, кто у нас занимается в школе, любовь к природе. Также у нас ко дню защиты детей открывается новое направление — адаптивный футбол. Мы будем собирать группы для детей-ампутантов", — рассказал тренер школы Сурен Гулакьянц.
По мнению главного агронома управления благоустройства хокимията Яккасарайского района Равшана Мирзарахмедова, участие детей в подобных акциях имеет особое значение.
"Мы сегодня посадили кустарники и однолетние цветы. Очень важно, что в акции приняли участие дети. Это поможет им уже с малых лет ценить природу и труд людей, которые занимаются озеленением города", — отметил он.
В мероприятии приняли участие журналисты и блогеры, а также родители, которые очень поддерживают участие детей в подобных мероприятиях.
"В школе Pakhtakor Kids занимается мой средний сын Рамзан, но поддержать его сегодня пришли братишка и сестренка Имран и Аиша. Мне кажется, такие инициативы очень объединяют детей, учат их любить природу и уважительно относиться к окружающей среде", — поделилась Мира Нахимова.
Pakhtakor Kids — официальная футбольная школа сильнейшего футбольного клуба ФК "Пахтакор", которая объединяет 20 филиалов по городу и более трех тысяч детей — мальчиков и девочек. Ребята активно занимаются, а также принимают участие в соревнованиях, в том числе за рубежом.
О том, как проходила акция, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Александра ТерёхинаАкция по посадке растений, организованная футбольной школой Pakhtakor Kids совместно с хокимиятом Яккасарайского района
