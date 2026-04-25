Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260425/malenkie-futbolisty-posadka-rasteniy-tashkent-57148722.html
Маленькие футболисты приняли участие в посадке растений в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Акция направлена на формирование экологической культуры среди детей и взрослых и развитие более зеленой и комфортной столицы.
2026-04-25T18:15+0500
футболист
озеленение
ташкент
деревья
дети
экологическая акция
пахтакор
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/19/57141479_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_7548ea5d60eb5c4f762991ff8d8f9e99.jpg
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. На улице Шота Руставели в Ташкенте прошла экологическая акция по посадке растений. Ее организовала футбольная школа Pakhtakor Kids совместно с хокимиятом Яккасарайского района.По мнению главного агронома управления благоустройства хокимията Яккасарайского района Равшана Мирзарахмедова, участие детей в подобных акциях имеет особое значение.В мероприятии приняли участие журналисты и блогеры, а также родители, которые очень поддерживают участие детей в подобных мероприятиях.Pakhtakor Kids — официальная футбольная школа сильнейшего футбольного клуба ФК "Пахтакор", которая объединяет 20 филиалов по городу и более трех тысяч детей — мальчиков и девочек. Ребята активно занимаются, а также принимают участие в соревнованиях, в том числе за рубежом.О том, как проходила акция, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/19/57141479_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fde336c65eff43d32bce468cb4510e52.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Подписаться
Эксклюзив
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. На улице Шота Руставели в Ташкенте прошла экологическая акция по посадке растений. Ее организовала футбольная школа Pakhtakor Kids совместно с хокимиятом Яккасарайского района.
"Наша футбольная школа работает уже почти 7 лет, и за это время мы стали самой большой школой в республике. Наша главная цель — стараться привить любовь к спорту. Но помимо этого мы стараемся заниматься социальными проектами, чтобы привить всем остальным, обществу, и не только тем, кто у нас занимается в школе, любовь к природе. Также у нас ко дню защиты детей открывается новое направление — адаптивный футбол. Мы будем собирать группы для детей-ампутантов", — рассказал тренер школы Сурен Гулакьянц.
По мнению главного агронома управления благоустройства хокимията Яккасарайского района Равшана Мирзарахмедова, участие детей в подобных акциях имеет особое значение.
"Мы сегодня посадили кустарники и однолетние цветы. Очень важно, что в акции приняли участие дети. Это поможет им уже с малых лет ценить природу и труд людей, которые занимаются озеленением города", — отметил он.
В мероприятии приняли участие журналисты и блогеры, а также родители, которые очень поддерживают участие детей в подобных мероприятиях.
"В школе Pakhtakor Kids занимается мой средний сын Рамзан, но поддержать его сегодня пришли братишка и сестренка Имран и Аиша. Мне кажется, такие инициативы очень объединяют детей, учат их любить природу и уважительно относиться к окружающей среде", — поделилась Мира Нахимова.
Pakhtakor Kids — официальная футбольная школа сильнейшего футбольного клуба ФК "Пахтакор", которая объединяет 20 филиалов по городу и более трех тысяч детей — мальчиков и девочек. Ребята активно занимаются, а также принимают участие в соревнованиях, в том числе за рубежом.
О том, как проходила акция, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Александра Терёхина
Акция по посадке растений, организованная футбольной школой Pakhtakor Kids совместно с хокимиятом Яккасарайского района
Акция по посадке растений, организованная футбольной школой Pakhtakor Kids совместно с хокимиятом Яккасарайского района
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0