Маленькие футболисты приняли участие в посадке растений в Ташкенте

"Наша футбольная школа работает уже почти 7 лет, и за это время мы стали самой большой школой в республике. Наша главная цель — стараться привить любовь к спорту. Но помимо этого мы стараемся заниматься социальными проектами, чтобы привить всем остальным, обществу, и не только тем, кто у нас занимается в школе, любовь к природе. Также у нас ко дню защиты детей открывается новое направление — адаптивный футбол. Мы будем собирать группы для детей-ампутантов", — рассказал тренер школы Сурен Гулакьянц.