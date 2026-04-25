В Ташкенте представили выставку орнаментальных традиций Узбекистана и Азербайджана
13:28 25.04.2026 (обновлено: 13:41 25.04.2026)
Подписаться
В Ташкенте проходит международное культурно-просветительское мероприятие, направленное на укрепление дружбы между народами Узбекистана и Азербайджана и популяризацию богатого наследия традиционного декоративно-прикладного искусства.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В столице Узбекистана стартовало международное культурно-просветительское мероприятие — выставка "Нақшларнинг тили – умумий мерос садоси" ("Язык орнаментов — эхо общего наследия"), направленная на укрепление культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Азербайджаном.
Организаторами выступили Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева, Ассоциация "Хунарманд" и Государственный музей истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана. Выставка проходит на площадке музея с 23 по 25 апреля.
В рамках первого дня состоялась международная научно-практическая конференция "Культура, закодированная в орнаментах", где выступили ведущие эксперты. Также прошли мастер-классы "Язык орнамента", посвященные обмену опытом в области национальных узоров, традиционного декоративного искусства и ремесленных школ.
Участники отметили, что орнамент является универсальным культурным языком, который объединяет народы, сохраняет историческую память и передаёт ценности будущим поколениям.
На торжественном открытии выступили директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли и председатель ассоциации "Хунарманд" Расулжон Мирзаахмедов. Культурную программу дополнили выступления танцевального ансамбля "Карабах Зафари" и театральной труппы "Хари Булбул".
В течение всей выставки посетители смогут ознакомиться с уникальными изделиями мастеров двух стран — образцами традиционного декоративно-прикладного искусства, ручной работы и авторскими произведениями.
© Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
1/18
© Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
© Sputnik / Бахром Хатамов"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
"Язык орнаментов — эхо общего наследия" в Ташкенте
Проведение данного события станет важным шагом в укреплении стратегического культурного партнерства между двумя странами, расширении обмена опытом в сфере ремесел и сохранении национального культурного наследия.