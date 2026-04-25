Саида Мирзиёева посетила обновленный родильный дом в Самаркандской области
Саида Мирзиёева посетила с рабочей поездкой Самаркандскую область.
В ходе поездки в Самаркандскую область помощник президента ознакомилась с развитием инфраструктуры, посетила медучреждения, жилые массивы и фермерское хозяйство, а также оценила ход реализуемых проектов.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В рамках рабочей поездки в Самаркандскую область помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева ознакомилась с ходом реализации ряда инфраструктурных и социальных проектов.
В частности, были осмотрены объекты водоснабжения в Тайлакском районе, новые жилые кварталы и социальные учреждения в Ургутском районе, а также обновленные медучреждения, включая семейную поликлинику и родильное отделение, построенные и реконструированные в рамках государственных программ.
"Сегодня по поручению главы государства мы посетили Самарканд. Осмотрели, как в Тайлакском районе реконструируются и обновляются сети водоснабжения, чтобы чистая питьевая вода была доступна жителям всех махаллей. Также побывали в Ургутском районе: здесь появляются новые жилые кварталы и медицинские учреждения, строятся школы и детские сады, а действующие обновляются и расширяются", — написала Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.
Кроме того, в рамках поездки состоялась встреча с семьей Хайдаровых, чей успешный опыт ведения хозяйства был высоко оценен и рекомендован к широкому распространению.
Особым пунктом программы стало посещение семейной поликлиники "Навои", полностью реконструированной по поручению президента. Родильное отделение учреждения, обслуживающее женщин из 16 населенных пунктов, сегодня соответствует самым современным медицинским стандартам.
В обновленном роддоме уже появился на свет первый ребенок. Саида Мирзиёева пожелала новорожденному и его матери крепкого здоровья, благополучия и счастливой судьбы, отметив важность дальнейшего развития системы здравоохранения и повышения качества медицинских услуг для населения.
"На этой неделе здесь появился на свет первый малыш — Шавкатжон. Считаю, это добрый и светлый знак для всех наших начинаний. Малышу и маме — здоровья и счастливой судьбы!", — заключила помощник президента.