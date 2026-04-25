Саида Мирзиёева посетила обновленный родильный дом в Самаркандской области

В ходе поездки в Самаркандскую область помощник президента ознакомилась с развитием инфраструктуры, посетила медучреждения, жилые массивы и фермерское хозяйство, а также оценила ход реализуемых проектов.

2026-04-25T10:05+0500

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В рамках рабочей поездки в Самаркандскую область помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева ознакомилась с ходом реализации ряда инфраструктурных и социальных проектов. В частности, были осмотрены объекты водоснабжения в Тайлакском районе, новые жилые кварталы и социальные учреждения в Ургутском районе, а также обновленные медучреждения, включая семейную поликлинику и родильное отделение, построенные и реконструированные в рамках государственных программ.Кроме того, в рамках поездки состоялась встреча с семьей Хайдаровых, чей успешный опыт ведения хозяйства был высоко оценен и рекомендован к широкому распространению.Особым пунктом программы стало посещение семейной поликлиники "Навои", полностью реконструированной по поручению президента. Родильное отделение учреждения, обслуживающее женщин из 16 населенных пунктов, сегодня соответствует самым современным медицинским стандартам.В обновленном роддоме уже появился на свет первый ребенок. Саида Мирзиёева пожелала новорожденному и его матери крепкого здоровья, благополучия и счастливой судьбы, отметив важность дальнейшего развития системы здравоохранения и повышения качества медицинских услуг для населения.

