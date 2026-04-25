https://uz.sputniknews.ru/20260425/tashkent-prinyal-etap-kubka-mira-konkur-uzbekskie-vsadniki-prizovye-mesta-57146696.html

Ташкент принял этап Кубка мира по конкуру: узбекские всадники взяли призовые места

В столице начались ежегодный отборочный этап Кубка мира по конкуру и соревнования Кубка Азии. Уже в первый день турнира узбекские спортсмены завоевали три медали.

2026-04-25T14:57+0500

спорт

конкур

ташкент

спортивные соревнования

лошади

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/19/57146424_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_14aa0f00df64b5a016f2d9d934c8860c.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенте официально стартовали международные соревнования по конному спорту — отборочный этап Кубка мира по конкуру и этап Кубка Азии. Турнир традиционно собирает сильнейших всадников из разных стран и проходит на высоком спортивном уровне. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Первый соревновательный день принес сборной Узбекистана успешные результаты. Спортсмены завоевали три медали.Главным успехом стало золото Дилшода Шокирова, который безошибочно прошел маршрут с высотой препятствий 110 см на лошади по кличке "La Blue Rouge" и показал лучший результат.Также представители команды Узбекистана завоевали серебро — Анна Сигидина стала второй в маршруте 110 см на "Elis G", а Алишер Эркинов завоевал серебро на более сложной высоте 120 см, выступая на лошади "Cool Dancer".Международные соревнования, которые продлятся с 23 апреля по 3 мая, включают этапы Кубка мира по конкуру, Евразийскую лигу, Кубок Азии, Кубок президента Узбекистана, а также соревнования по выездке уровня CDI1* и CDI3*, утвержденные FEI.В них участвуют свыше 100 всадников и лошадей из 20 разных стран мира, в числе которых Россия, Казахстан, Кыргызстан, Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Египет и другие.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

