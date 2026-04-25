Ташкент принял этап Кубка мира по конкуру: узбекские всадники взяли призовые места
Ташкент принял этап Кубка мира по конкуру: узбекские всадники взяли призовые места
В столице начались ежегодный отборочный этап Кубка мира по конкуру и соревнования Кубка Азии. Уже в первый день турнира узбекские спортсмены завоевали три медали.
2026-04-25T14:20+0500
2026-04-25T14:57+0500
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенте официально стартовали международные соревнования по конному спорту — отборочный этап Кубка мира по конкуру и этап Кубка Азии. Турнир традиционно собирает сильнейших всадников из разных стран и проходит на высоком спортивном уровне. Об этом сообщает пресс-служба НОК.Первый соревновательный день принес сборной Узбекистана успешные результаты. Спортсмены завоевали три медали.Главным успехом стало золото Дилшода Шокирова, который безошибочно прошел маршрут с высотой препятствий 110 см на лошади по кличке "La Blue Rouge" и показал лучший результат.Также представители команды Узбекистана завоевали серебро — Анна Сигидина стала второй в маршруте 110 см на "Elis G", а Алишер Эркинов завоевал серебро на более сложной высоте 120 см, выступая на лошади "Cool Dancer".Международные соревнования, которые продлятся с 23 апреля по 3 мая, включают этапы Кубка мира по конкуру, Евразийскую лигу, Кубок Азии, Кубок президента Узбекистана, а также соревнования по выездке уровня CDI1* и CDI3*, утвержденные FEI.В них участвуют свыше 100 всадников и лошадей из 20 разных стран мира, в числе которых Россия, Казахстан, Кыргызстан, Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Египет и другие.
спорт, конкур, ташкент, спортивные соревнования, лошади
спорт, конкур, ташкент, спортивные соревнования, лошади

Ташкент принял этап Кубка мира по конкуру: узбекские всадники взяли призовые места

14:20 25.04.2026 (обновлено: 14:57 25.04.2026)
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру.
В Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2026
В столице начались ежегодный отборочный этап Кубка мира по конкуру и соревнования Кубка Азии. Уже в первый день турнира узбекские спортсмены завоевали три медали.
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. В Ташкенте официально стартовали международные соревнования по конному спорту — отборочный этап Кубка мира по конкуру и этап Кубка Азии. Турнир традиционно собирает сильнейших всадников из разных стран и проходит на высоком спортивном уровне. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
Первый соревновательный день принес сборной Узбекистана успешные результаты. Спортсмены завоевали три медали.
"В первый день состязаний наши спортсмены завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру.
В Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2026
В Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру.
Главным успехом стало золото Дилшода Шокирова, который безошибочно прошел маршрут с высотой препятствий 110 см на лошади по кличке "La Blue Rouge" и показал лучший результат.
Также представители команды Узбекистана завоевали серебро — Анна Сигидина стала второй в маршруте 110 см на "Elis G", а Алишер Эркинов завоевал серебро на более сложной высоте 120 см, выступая на лошади "Cool Dancer".
© НОК УзбекистанаВ Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру.
В Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру. - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.04.2026
В Ташкенте стартовали международные соревнования по конкуру.
Международные соревнования, которые продлятся с 23 апреля по 3 мая, включают этапы Кубка мира по конкуру, Евразийскую лигу, Кубок Азии, Кубок президента Узбекистана, а также соревнования по выездке уровня CDI1* и CDI3*, утвержденные FEI.
В них участвуют свыше 100 всадников и лошадей из 20 разных стран мира, в числе которых Россия, Казахстан, Кыргызстан, Индонезия, Малайзия, ОАЭ, Египет и другие.
