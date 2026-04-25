https://uz.sputniknews.ru/20260425/texnologii-kontrafakt-eaes-zashita-intellektualnaya-sobstvennost-57148635.html

Технологии против контрафакта: как в ЕАЭС защищают интеллектуальную собственность

2026-04-25T16:12+0500

цифровизация

цифровые технологии

еаэс

еэк

интеллектуальная собственность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/19/15860015_0:262:2971:1933_1920x0_80_0_0_45cd30099ddb169e59350135ab29bfbc.jpg

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев рассказал о роли таможенных органов в борьбе с контрафактом, а также инструментах, которые помогают в этой работе в рамках VIII Международной конференции ЭРА IP "Интеллектуальная собственность — формула инновационного развития экономики".По словам министра ЕЭК, такими инструментами являются единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС, национальные таможенные реестры, а также институт приостановления выпуска товаров. Кроме того, упомянуты применяемые формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие его проведение, такие как проверка документов и сведений, а также таможенный досмотр.Шкляев подчеркнул, что действующая правовая система ЕАЭС в области таможенного администрирования и обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности является для многих стран мира примером лучшей практики.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

