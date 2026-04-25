Технологии против контрафакта: как в ЕАЭС защищают интеллектуальную собственность
Сотрудник таможни с собакой осуществляет досмотр автомобиля
ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев рассказал о роли таможенных органов в борьбе с контрафактом, а также инструментах, которые помогают в этой работе в рамках VIII Международной конференции ЭРА IP "Интеллектуальная собственность — формула инновационного развития экономики".
"В условиях функционирования ЕАЭС и отсутствия внутренних таможенных границ между странами важной задачей остается выстраивание единых и эффективных инструментов таможенного контроля в сфере защиты интеллектуальной собственности на всей территории Союза", – рассказал Сергей Шкляев.
По словам министра ЕЭК, такими инструментами являются единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности в рамках ЕАЭС, национальные таможенные реестры, а также институт приостановления выпуска товаров. Кроме того, упомянуты применяемые формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие его проведение, такие как проверка документов и сведений, а также таможенный досмотр.
"Основной фокус работы ЕЭК и государств ЕАЭС направлен на цифровизацию таможенных операций и внедрение современных решений для повышения эффективности контроля. Среди них, отслеживание перевозок с применением электронных навигационных пломб, механизм прослеживаемости товаров, который должен начать функционировать с 1 сентября этого года, а также маркировка", – отметил министр ЕЭК.
Шкляев подчеркнул, что действующая правовая система ЕАЭС в области таможенного администрирования и обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности является для многих стран мира примером лучшей практики.
"Помимо прямого ущерба добросовестному бизнесу и ухудшения инвестиционной привлекательности, контрафактные товары представляют серьезную угрозу здоровью потребителей, так как зачастую касаются наиболее востребованных вещей – одежды, обуви, бытовой техники, автозапчастей, парфюмерии и детских игрушек. Именно поэтому работа по защите интеллектуальной собственности и борьбе с контрафактом настолько важна", – резюмировал министр.