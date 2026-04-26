ЕЭК: в основе стратегического долгосрочного планирования — идеи интеграции стран
2026-04-26T16:05+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik
. В основе стратегического долгосрочного планирования лежат идеи интеграции стран, отметил директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии ведет работу по подготовке очередной версии Основных направлений экономического развития Евразийского союза до 2045 года.
“Сейчас идет достаточно интенсивная антиглобализация, и те предприятия, которые размещались в развивающихся странах, возвращаются в развитые страны. Также изменились потоки капитала, которые сейчас идут от экономик развивающихся стран к развитым экономикам. Также идут тарифные войны...ЕЭК против такого подхода и считает, что основным являются интеграция и кооперация с точки зрения стратегического развития”, — пояснил Ведев.
Он добавил, что сейчас достаточно интенсивно меняются внешние факторы.
“Если раньше глобальные изменения были может раз в 5-10лет, сейчас подобные внешние шоки встречаются ежегодно и может быть несколько раз в год. И конечно же, это усложняет стратегическое долгосрочное планирование. Однако, мы смотрим с оптимизмом и конечно в основе у нас лежат идеи интеграции стран”, — заключил он.