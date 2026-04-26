Идеальный гарнир к шашлыку — мнение шеф-повара
© Sputnik / Stringer
Гарнир для шашлыка должен подчеркивать вкус мяса, добавлять легкость и сбалансированность трапезе.
Соусы к шашлыку зависят от выбора мяса: свинина, баранина, курица или говядина, сообщает радио Sputnik со ссылкой на шеф-повара, телеведущего Василия Емельяненко.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяШашлык в тосканском стиле
Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik / Людмила Янковская
По словам эксперта, самый популярный соус – томатный с травами, с острым или сладким перцем.
© Sputnik / Людмила ЯнковскаяШашлык в тосканском стиле
Шашлык в тосканском стиле
© Sputnik / Людмила Янковская
"Если люди не любят остринку, то тогда для курицы подходят сливочные соусы, карри. Есть осетинский соус – "Цахтон", образно – сметана с консервированными листьями острого перца. Это все мелко рубится, сметана, как осетины считают, вообще к любому мясу хороша. А я считаю, что такой соус прекрасно подойдет и к курице, и к индейке. Если мы говорим про говядину, то можно было бы сделать что-нибудь на основе аджики. Но оптимально это – вот томатная паста, вода, масло, сахар, соль, уксус, зелень, лук. Еще можно делать прекрасные соусы на основе печеных на огне томатов или баклажанов", – рекомендует Емельяненко.
На гарнир к шашлыку шеф-повар советует запеченные овощи.
"Раз у нас жарится мясо, и мы не можем от него отойти, то параллельно у нас должны жариться овощи на решетке или на гриле. Спаржа может быть на решетке. Ну то есть нужно что-то овощное, запеченное на гриле или внутри углей, внутри мангала. Это может быть картошка в фольге и так далее. Но никаких каш, никаких соте-сковородок, потому что тогда будет нелогично. Допускается также кусочки морковки с розмарином, где-то в мангале приготовленные", — подчеркнул Василий Емельяненко.
В общем, все, что связано с углями, такой гарнир идеальнее всего для шашлыка, резюмировал он.