https://uz.sputniknews.ru/20260426/onkoslujba-sng-dvijetsya-k-sozdaniyu-edinogo-nauchno-klinicheskogo-prostranstva-57153125.html

Онкослужба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространства

Онкослужба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространства

Sputnik Узбекистан

Цель — чтобы пациенты в любой стране Содружества получали помощь одинаково высокого уровня.

2026-04-26T11:05+0500

2026-04-26T11:05+0500

2026-04-26T11:05+0500

снг

онкология

беларусь

минск

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Онкологическая служба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространства.Это подтвердил ряд мероприятий в рамках XV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, прошедших в Минске, сообщает Исполком Содружества.В центре внимания экспертов находились:Речь шла о перспективах расширения применения инновационных радиофармпрепаратов и методов радиохирургии в странах Содружества. Приоритетными направлениями станут развитие генетических исследований и внедрение персонализированной таргетной терапии. Отдельный акцент сделали на подготовке молодых онкологов и радиологов: их обучение и повышение квалификации планируют проводить на базе ведущих национальных медицинских центров.На заседании Президиума АДИОР – высшего координационного органа руководителей ведущих онкоцентров СНГ — обсудили внедрение единых стандартов лечения сложных видов рака, чтобы пациенты в любой стране Содружества получали помощь одинаково высокого уровня.Особое внимание уделили расширению телемедицинских консультаций, что позволит ведущим центрам СНГ совместно разбирать тяжелые клинические случаи дистанционно.“Встреча в Минске подтвердила, что онкологическая служба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространства, где границы не являются препятствием для обмена технологиями и спасения жизней”, — говорится в сообщении.

беларусь

минск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

снг, онкология, беларусь, минск