Онкослужба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространства
Цель — чтобы пациенты в любой стране Содружества получали помощь одинаково высокого уровня.
2026-04-26T11:05+0500
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik.
Онкологическая служба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространства.Это подтвердил ряд мероприятий в рамках XV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, прошедших в Минске, сообщает
Исполком Содружества.
“В рамках XV Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который прошел в Минске состоялись важная рабочая встреча членов Общественного совета базовой организации государств-участников СНГ в области онкологии и заседание Президиума Ассоциации директоров центров и институтов онкологии и рентгенорадиологии стран СНГ и Евразии. В мероприятиях приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ”, — говорится в сообщении.
В центре внимания экспертов находились:
вопросы интеграции научных достижений в клиническую практику;
обсуждение реализации межгосударственных программ по профилактике и лечению злокачественных новообразований в странах СНГ;
внедрение технологий ИИ для ранней диагностики и анализа больших медицинских данных (Big Data) в онкологии.
Речь шла о перспективах расширения применения инновационных радиофармпрепаратов и методов радиохирургии в странах Содружества. Приоритетными направлениями станут развитие генетических исследований и внедрение персонализированной таргетной терапии. Отдельный акцент сделали на подготовке молодых онкологов и радиологов: их обучение и повышение квалификации планируют проводить на базе ведущих национальных медицинских центров.
На заседании Президиума АДИОР – высшего координационного органа руководителей ведущих онкоцентров СНГ — обсудили внедрение единых стандартов лечения сложных видов рака, чтобы пациенты в любой стране Содружества получали помощь одинаково высокого уровня.
Особое внимание уделили расширению телемедицинских консультаций, что позволит ведущим центрам СНГ совместно разбирать тяжелые клинические случаи дистанционно.
“Встреча в Минске подтвердила, что онкологическая служба СНГ движется к созданию единого научно-клинического пространства, где границы не являются препятствием для обмена технологиями и спасения жизней”, — говорится в сообщении.