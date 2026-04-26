Россия забрала у Европы самое ценное

26.04.2026, Sputnik Узбекистан

2026-04-26T13:35+0500

Евросоюз, очевидно, перегревшись на кипрском солнышке, ввел ограничения против русской культуры и русской науки, пишет колумнист РИА Новости.Не сумевшие справиться с нашим влиянием и с тем, что попытки отмены России и погружения нас в изоляцию окончились тотальной конфузией для самих отменяльщиков и отменяльщиц, как и полной потерей лица, европейцы решили прибегнуть к санкциям. В числе тех, на кого еэсовские подняли руку, — цвет нашей профессуры. Что в культуре. Что в науке.Они решили отменить крупнейший музей мира Эрмитаж и его руководителя Михаила Борисовича Пиотровского. Заодно ЕС отменил руководство двух известнейших академических институтов. Это Институт археологии и Институт истории материальной культуры. Чтобы позор невежественной русофобии был бы совсем огненным, Евросоюз объявил русский МФТИ, знаменитейший на всю планету Физтех, "нежелательным" в их "райском саду".А теперь взглянем пристально, кого и что эти люди отменили.Например, музей Эрмитаж. Едва ли не лучшее на сегодняшний день собрание всего, что имеет европейские (настоящие, а не "цээуропэйские") корни. Хранилище античных артефактов. Коллекции, собранные русскими императорами и императрицами, высшей аристократией, богатейшим третьим сословием. В блистательном состоянии. Под охраной государства. Где даже представить невозможно, например, протечки сточных вод — и прямо на древнеегипетские артефакты. Как это случается в Лувре. Или залитые дешевым супом шедевры живописи. Или грабеж на глазах у всей планеты ценнейших экспонатов. Как это постоянно происходит в Европе.Представьте, что в Эрмитаже средь бела дня прорывает канализацию и испорченные папирусы отправляются на помойку. Или — как там грабят залы с полотнами малых голландцев. Или как крадут портреты кисти Рембрандта. Не получается представить? Ну, естественно, это же Россия. Это Эрмитаж. Это же гарантированная сохранность всего, что экспонируется. И всего, что в запасниках. Потому что сохранность гарантируется не вульгарными денежными ассигнованиями. А репутацией. Самого музея. И его директора.Попробуйте также представить, что в связи с политической конъюнктурой русские археологи и историки, руководство и сотрудники упомянутых академических институтов начнут тискать в научных профильных журнальчиках статейки о том, что "древние русы" изобрели практически все, а заодно, к примеру, составили глоссарии европейских языков. Не надо крутить пальцем у виска, поскольку это то, что делали профильные научные институции Незалежной, составляя собственные исторические и археологические прописи. Которые затем становились утвержденными тезисами и попадали в школьные и вузовские учебники. Мы это не принимали всерьез. Однако именно эти "тезисы" легли в постановление по санкциям в отношении Эрмитажа и двух академических институтов. Оказывается, эти русские, эти имперцы, что-то там "копают" в Крыму. Нарушая тем самым украинскую картину мира. Ну и до кучи постулаты украинской же археологии.Институт археологии РАН — преемник Императорского археологического общества. Это традиция более чем трехсотлетней непрерывной научной работы. Киевских, естественно, обуревает зависть — их "традициям" ведения раскопок (и последующего бесстыжего разграбления) лет тридцать, не больше.Зависть обуревает и европейцев. Особенно тех, что лимитрофы прибалтийские. И поляков — тоже. Да и всех остальных. У них просто нет и не может быть вуза, основанного сразу тремя нобелевскими лауреатами. Прежде всего потому, что состояние их науки давно уже такое, что нобелиаты с нобелиатками пересекают Атлантику, чтобы заниматься исследованиями в США.У нас — обратная ситуация. Ученые, гениальные, талантливые и яркие, все-таки предпочитают работать на Родине.Академики Петр Капица, Николай Семенов и Лев Ландау — не только основоположники МФТИ. Они создали целые направления в фундаментальных научных дисциплинах. И заодно написали учебники, по которым сегодня учатся физики всего мира. Так вот получилось, что те европейцы, которые вообще не в курсе арифметических правил и не прочли ни единой книги, живут сегодня в мире, который был изучен русскими.Запрещая МФТИ, Европа уничтожает на самом деле свою собственную фундаментальную науку, поскольку она решением о рестрикциях ограничивает исследовательский обмен. И вводит запрет на дискуссии среди ученых. Это нельзя назвать иным словом, кроме как суицидом. Нарочитым. На публику. И потому — пещерным по сути и по форме.То же самое — отношение к нашим гуманитариям. У них не менее значимые имена и столь же колоссальный научный вес. Отсекая крупнейший музей мира (Лувр — между сточными водами, коррупционными скандалами и грабежом средь бела дня — больше не имеет морального права на это звание) от научных практик, лишая собственных экспертов на общение с коллегами из Эрмитажа, Европа перестает быть Европой.Она становится идеологическим кублом политического украинства. Она превращается в "цэ Эуропу". И ее ждет ровно та же судьба, что и Незалежную. Деградация. Распад. Умирание. Это единственный вывод, который можно сделать из того позорища, которое случилось на Кипре.

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

