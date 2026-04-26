Сборная Узбекистана завоевала свое первое золото на VI Азиатских пляжных играх

Сборная Узбекистана завоевала свое первое золото на VI Азиатских пляжных играх

Пляжная Азиада проходит с 22 по 30 апреля в китайском городе Санья, в ней участвуют около 1 790 спортсменов

2026-04-26T14:49+0500

2026-04-26T14:49+0500

2026-04-26T14:49+0500

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала свое первое золото на VI Азиатских пляжных играх в китайском городе Санья, сообщает пресс-служба НОК.Узбекистанка сумела взять высоту 1,85 метра. Второе и третье места достались китайским спортсменкам, преодолевшим 1,83 метра, уточнили в пресс-службе.Пляжная Азиада проходит с 22 по 30 апреля. В ней участвуют около 1 790 спортсменов из 40 стран. Соревнования организуют в восьми кластерных зонах вдоль залива Санья, на одноименной реке, а также в спортивном центре города. Делегация Узбекистана выступает в таких направлениях, как плавание в открытом море, пляжная легкая атлетика и пляжный волейбол. Китай принимает Игры во второй раз в истории. Ранее мультиспортивное событие состоялось в Хайяне в 2012-ом.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спорт, кнр, узбекистанцы, легкая атлетика, золотая медаль