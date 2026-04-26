Сборная Узбекистана завоевала свое первое золото на VI Азиатских пляжных играх
© Пресс-служба НОК Узбекистана
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Сборная Узбекистана завоевала свое первое золото на VI Азиатских пляжных играх в китайском городе Санья, сообщает пресс-служба НОК.
“На VI Азиатских пляжных играх, проходящих в городе Санья, сборная Узбекистана завоевала свою первую золотую медаль. В соревнованиях по пляжной легкой атлетике Барнохон Сайфуллаева показала лучший результат в прыжках в высоту”, — говорится в сообщении.
Узбекистанка сумела взять высоту 1,85 метра. Второе и третье места достались китайским спортсменкам, преодолевшим 1,83 метра, уточнили в пресс-службе.
Пляжная Азиада проходит с 22 по 30 апреля. В ней участвуют около 1 790 спортсменов из 40 стран. Соревнования организуют в восьми кластерных зонах вдоль залива Санья, на одноименной реке, а также в спортивном центре города. Делегация Узбекистана выступает в таких направлениях, как плавание в открытом море, пляжная легкая атлетика и пляжный волейбол. Китай принимает Игры во второй раз в истории. Ранее мультиспортивное событие состоялось в Хайяне в 2012-ом.