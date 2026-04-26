60 лет спустя: ташкентское землетрясение в цифрах, лицах и воспоминаниях

О том, как одно из самых разрушительных бедствий в истории региона лишило жилья сотни людей и полностью изменило облик города, — в воспоминаниях очевидцев и рассказе историка

2026-04-26T12:18+0500

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Вторник. 26 апреля 1966 года. 5.23 утра. Эти дата и цифры навсегда врезались в память ташкентцев. Сильное землетрясение разрушило значительную часть жилого фонда города. Его максимальная сила составила 8 баллов. Первый толчок сопровождался подземным гулом и световыми вспышками. Эпицентром стал центральный район, который называли Кашгаркой, где преимущественно располагались постройки из сырцового кирпича. Корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовала с очевидцами одного из самых разрушительных бедствий в истории региона.Без крова тогда остались более 78 тыс. семей, а это свыше 300 тыс. человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. Восемь человек погибли, около двухсот госпитализировали с различными травмами.Председатель секции искусствоведов Творческого Союза художников Узбекистана Эльмира Ахмедова в то время была школьницей.Хорошо помнит этот день и ташкентский фотохудожник Владимир Гранкин.Эльмира Ахмедова подчеркивает важную деталь: все соседи стали помогать друг другу. По возможности выносили одеяла, пледы, еду, чай и даже какао и делились друг с другом.Из-за землетрясения занятия в школах приостановили.В день землетрясения в Ташкент прилетели генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и глава советского правительства Алексей Косыгин с большой группой специалистов. Провели совещание, где было решено бросить все силы на восстановление города.Ташкент тогда превратился в большую строительную площадку.Важной задачей было сохранить архитектурные памятники.Василий Костецкий рассказывает, что из рабочих формировали строительные бригады, а за отдельными кварталами иногда закрепляли "шефство" конкретных республик.Василий Костецкий отмечает, что Ташкент, по сути, стал одной из первых лабораторий сейсмостойкого строительства. Город должен был сильно преобразиться: вместо узких улиц — широкие проспекты, большое количество парков и скверов, а еще — новая микрорайонная застройка с внутренними дворами.Костецкий упоминает и еще один интересный эпизод — когда строители из разных республик, которые жили прямо рядом со стройками, отказывались уходить на отдых, пока не завершат конкретный дом или корпус. В воспоминаниях очевидцев это описывается как негласное правило: "сдали дом — тогда отдыхаем".К началу зимы строители возвели жилье для более 300 тыс. человек. За короткое время — немногим более 3,5 лет — задачу ликвидации последствий землетрясения решили, отстроив миллионы новых квадратных метров жилья.Среди знаковых объектов, построенных в годы после ташкентского землетрясения, — Дом кино (снесен в декабре 2017-го), гостиница "Узбекистан", Ташкентский цирк, Ташкентская телебашня. Еще один пример — Чиланзарский район, который стали возводить после катастрофы с нуля с продуманной планировкой, озеленением и дворовыми пространствами.Прошло 60 лет, но Ташкент помнит. Помнит гул в 5.23 утра, треск стен и страх в глазах людей. Но еще сильнее город помнит другое — как из руин он поднимался заново и выстоял благодаря людям, взаимопомощи и взаимоподдержке.

