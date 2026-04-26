В Узбекистане прошла акция "Диктант Победы" — фото

Более 400 человек по всей стране проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны

2026-04-26T16:45+0500

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте более 50 человек написали "Диктант Победы". Его провели также на базе филиалов российских вузов и общеобразовательных школ в Ташкенте, Карши и Бухаре, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Активное участие в "Диктанте Победы" в Русском доме приняли педагоги проекта "Российский учитель за рубежом"."Диктант Победы" в Русском доме писали и представители молодежи. Одна из них — Арина Пенькова — учащаяся академического лицея International House Tashkent. В акции девушка участвовала впервые и, по ее словам, сильно переживала. Она убеждена, что такие мероприятия очень важны."Диктант Победы" по традиции прошел в формате тестов и включал в себя 25 вопросов. 20 из них —общеисторические, связанные с основными событиями Великой Отечественной войны, памятными датами и героями, и еще 5 — посвящены Узбекистану в эти годы.С результатами диктанта участники смогут ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф по специальному коду.После диктанта все желающие могли принять участие в еще одной акции "Письмо Победы" и написать свои пожелания и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ташкенте. Эти письма передадут ветеранам в преддверии Дня Победы.

