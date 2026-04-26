В Узбекистане прошла акция "Диктант Победы" — фото
16:45 26.04.2026 (обновлено: 17:36 26.04.2026)
© SputnikВ Узбекистане состоялась акция "Диктант Победы"
Эксклюзив
Более 400 человек по всей стране проверили свои знания по истории Великой Отечественной войны.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте более 50 человек написали "Диктант Победы". Его провели также на базе филиалов российских вузов и общеобразовательных школ в Ташкенте, Карши и Бухаре, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане состоялась акция "Диктант Победы"
"Всего в международной исторической акции по всей стране в оффлайн режиме участвовали более 400 человек. Диктант также проходил в онлайн формате", — рассказал координатор молодежно-патриотических проектов представительства Россотрудничества в Узбекистане Сергей Ежков.
Активное участие в "Диктанте Победы" в Русском доме приняли педагоги проекта "Российский учитель за рубежом".
"Я работаю за границей и для меня эта акция, в первую очередь, — связь с Родиной и память о предках, поскольку у каждого гражданина бывшего Советского Союза воевали и трудились в тылу родственники, многие погибли. Сегодня важно помнить о Великой Победе и рассказывать об этом молодежи, чтобы не повторить те страшные события", — отметил преподаватель химии из России, работающий в настоящее время в ташкентской общеобразовательной школе №210, Игорь Криницын,
"Диктант Победы" в Русском доме писали и представители молодежи. Одна из них — Арина Пенькова — учащаяся академического лицея International House Tashkent. В акции девушка участвовала впервые и, по ее словам, сильно переживала. Она убеждена, что такие мероприятия очень важны.
"У нас в семье трепетно хранят память о моем прадедушке, который был военным механиком, прошел всю войну и вернулся с медалями и наградами. Мы ежегодно участвуем в акции "Бессмертный полк". Я лично проносила фотографию моего прадедушки с огромной гордостью в моем школьном дворе", — поделилась девушка.
"Диктант Победы" по традиции прошел в формате тестов и включал в себя 25 вопросов. 20 из них —общеисторические, связанные с основными событиями Великой Отечественной войны, памятными датами и героями, и еще 5 — посвящены Узбекистану в эти годы.
С результатами диктанта участники смогут ознакомиться на сайте диктантпобеды.рф по специальному коду.
После диктанта все желающие могли принять участие в еще одной акции "Письмо Победы" и написать свои пожелания и слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Ташкенте. Эти письма передадут ветеранам в преддверии Дня Победы.