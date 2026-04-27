https://uz.sputniknews.ru/20260427/bolee-300-uchastnikov-xiva-vnov-prinimaet-festival-tantsa-lazgi-57175707.html

Более 300 участников: Хива вновь принимает Фестиваль танца "Лазги"

Sputnik Узбекистан

Цель — сохранение и развитие вековых традиций искусства хорезмского танца "Лазги", укрепление дружбы и братских связей между народами через танцевальное искусство, расширение масштабов творческого сотрудничества и культурных связей на международном уровне

2026-04-27T15:31+0500

культура

узбекистан

хорезмская область

хива

фестиваль

танец

лазги

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/1b/24247044_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6f85a22ddc86c8528382be732668617c.jpg

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. С 25 по 30 апреля в Хиве проходит III Международный фестиваль танца "Лазги", направленный на сохранение и популяризацию уникального хореографического наследия Узбекистана, а также развитие международного культурного сотрудничества, сообщает корреспондент Sputnik.В этот раз яркое культурное событие объединило свыше 300 талантливых артистов — мастеров танцевального искусства и профессиональные коллективы из более чем трех десятков стран.В очном формате представлены Великобритания, Франция, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Россия, Турция, Кыргызстан, Сербия, Бразилия, Япония, Испания, Египет, Грузия, Индия, Украина, Болгария, Катар и Азербайджан. Участники из США, Австрии, Иордании, Мексики, Ганы, Северной Македонии, Ирана, Китая, Пакистана и Италии присоединятся к работе фестиваля в онлайн-формате. Оценку выступлениям дает международное жюри.Ректор Государственной академии хореографии Узбекистана Шухрат Тухтасимов рассказал, что на этапе конкурсного отбора из более чем 40 стран-претендентов выбрали 3 танцевальных коллектива из России.Программа фестиваля включает международную научно-практическую конференцию, конкурс Международного фестиваля танца "Лазги", "круглый стол", творческие встречи и мастер-классы с участием зарубежных специалистов, концертные выступления и выставки об искусстве всемирно известного хорезмского танца.Также запланированы очередное заседание Комитета по культуре узбекско-турецкой Межправкомиссии, встреча ректоров профильных вузов стран ТЮРКСОЙ, конференция "Антология традиционного танца тюркского мира" и этнокультурный форум.Согласно правилам фестиваля, участники исполняют танец своего народа, а также образец танца Лазги.Победителям фестиваля вручат денежные призы и другие награды.Торжественные церемонии открытия и закрытия III Международного фестиваля танца "Лазги" пройдут на территории исторического комплекса "Ичан-кала".Хорезмский танец "Лазги" признан ЮНЕСКО элементом нематериального культурного наследия человечества.Фестиваль проводят раз в два года в соответствии с постановлением главы государства от 28 сентября 2020-го по инициативе министерства культуры Узбекистана. С 2022 года мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО, а начиная с 2026-го — в партнерстве с международной организацией ТЮРКСОЙ.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

