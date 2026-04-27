Российские гимнастки-юниорки пропустят Кубок Европы 2026

Sputnik Узбекистан

Причина не связана со спортивными результатами, травмами или отказом спортсменок от участия

2026-04-27T11:43+0500

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Российские юниорки в групповых упражнениях по художественной гимнастике не смогут принять участие в Кубке Европы 2026 года.Причина этого не связана со спортивными результатами, травмами или отказом спортсменок от участия. Участие россиянок стало невозможным из-за затянувшихся административных процедур, связанных с оформлением нейтрального статуса в World Gymnastics, а также последующим отказом в регистрации со стороны European Gymnastics.Федерация гимнастики России своевременно направила в World Gymnastics документы для получения нейтрального статуса для спортсменок:Федерация гимнастики РФ 3 апреля официально обратилась в World Gymnastics с просьбой ускорить процесс получения нейтрального статуса, а также включения спортсменок в пул допинг-тестирования.В этот же день World Gymnastics уведомила Федерацию гимнастики России о закрытии офиса организации до 7 апреля в связи с пасхальными праздниками.13 апреля Федерация гимнастики России направила повторный запрос.14 апреля решения о предоставлении нейтрального статуса были получены только для части спортсменок:15 апреля направлен дополнительный запрос по оставшимся спортсменкам.20 апреля Федерация гимнастики РФ повторно запросила ускорение процедуры.21 апреля официальное обращение с просьбой ускорить процесс направили президенту World Gymnastics Моринари Ватанабэ.22 апреля World Gymnastics направила решения о предоставлении нейтрального статуса для:После получения решений Федерация гимнастики России в тот же день вновь запросила ускорение включения спортсменок в пул тестирования.В ответ World Gymnastics сообщила, что "делает все возможное" для решения данного вопроса.23 апреля спортсменок включили в пул тестирования. До завершения указанных административных процедур участие спортсменок фактически оставалось невозможным.Пока Россия ожидала решения World Gymnastics, сроки регистрации на Кубок Европы, который проводится под эгидой European Gymnastics, истекли.Жеребьевка соревнований прошла 11 апреля 2026 года.Спустя 10 дней European Gymnastics официально сообщила, что добавить российскую юниорскую группу после проведения жеребьевки невозможно. В дополнительном сообщении European Gymnastics 22 апреля говорилось, что Исполком организации принял решение не принимать заявки после проведения жеребьевки.При этом European Gymnastics указала, что в подобных ситуациях спортсменов можно заранее вносить в систему регистрации в статусе pending. О возможности такой предварительной регистрации Федерация гимнастики России узнала уже после завершения жеребьевки.Между тем в МОК в декабре 2025-го заявляли, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортом больше не должны сталкиваться с ограничениями в доступе к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта.МОК также рекомендовал международным спортивным федерациям применять аналогичный подход в рамках собственных юниорских соревнований.Известно, что спортсмены обладают фундаментальным правом на доступ к спорту во всем мире и правом выступать без политического вмешательства или давления.Российские юные спортсменки выполнили все предусмотренные требования для участия в международных соревнованиях, а Федерация гимнастики РФ своевременно направила все необходимые документы и неоднократно запрашивала ускорение административных процедур. Несмотря на это, юниорская команда России, которая на протяжении нескольких месяцев готовилась к международному старту, лишилась возможности выступить не по спортивным, дисциплинарным или медицинским причинам, а вследствие несинхронизированных административных процедур международных организаций.Данная ситуация демонстрирует, что даже после публичных заявлений Международного олимпийского комитета о необходимости расширения доступа юных спортсменов к международным соревнованиям административные механизмы Мировой и Европейской гимнастики продолжают создавать барьеры для участия.Кроме того, этот случай показывает сохраняющееся расхождение между публичной позицией МОК о расширении доступа юных спортсменов к международным соревнованиям и практикой отдельных международных спортивных федераций.Помимо ситуации с Кубком Европы, сохраняются и другие ограничения для российских юниоров в международной гимнастике.

