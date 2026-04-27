Узбекистан
рус
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/20260427/silneyshie-triatlonisty-i-paratriatlonisty-mira-vstretilis-v-samarkande-57182275.html
Сильнейшие триатлонисты и паратриатлонисты мира встретились в Самарканде
Сильнейшие триатлонисты и паратриатлонисты мира встретились в Самарканде
Sputnik Узбекистан
В древний город съехалась элита мирового триатлона. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 44 стран. Среди них — призеры и участники Олимпийских игр, лидеры мирового рейтинга
2026-04-27T19:27+0500
2026-04-27T19:27+0500
узбекистан
самарканд
соревнования
спортивные соревнования
триатлон
россия
параатлеты
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1b/57182522_0:185:2983:1862_1920x0_80_0_0_5c49e5b42664bed943c27e25d8551057.jpg
САМАРКАНД, 27 апр — Sputnik. В Самарканде встретились сильнейшие триатлонисты и паратриатлонисты мира, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону.Мировая серия по триатлону считается высшей ступенью международных соревнований, проводимых под эгидой World Triathlon. В течение сезона в разных странах проходит шесть этапов, и Самарканду выпала честь открыть этот престижный цикл.Стоит отметить, что Самарканд уже не впервые принимает соревнования столь высокого уровня. В 2024 году здесь прошел Кубок мира по триатлону, а в 2025 году турнир вновь подтвердил высокий уровень организации, получив положительные оценки международной федерации.Нынешний старт стал логичным продолжением этой работы. В древний город съехалась элита мирового триатлона. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 44 стран. Среди них — призеры и участники Олимпийских игр, лидеры мирового рейтинга.Всего в категории "Элита" участвовал 91 атлет, а общее число участников, включая любителей, превысило 670 человек."Стандартная" или олимпийская дистанция включала 1,5 километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега.Для паратриатлона была предусмотрена спринтерская дистанция — 750 метров плавания, 19 километров на велосипеде и 5 километров бега.На Кубке мира выступили 77 параатлетов в различных категориях: спортсмены с физическими ограничениями, колясочники, а также атлеты с нарушением зрения, в сопровождении гидов.Отдельно хочется отметить и представителей паратриатлона Узбекистана. Спортсменам удалось заметно улучшить результаты, завоевав две бронзовые медали.
узбекистан
самарканд
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1b/57182522_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_629779fe94ec5d90a0f72a4f1b93db74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан, самарканд, соревнования, спортивные соревнования, триатлон, россия, параатлеты
узбекистан, самарканд, соревнования, спортивные соревнования, триатлон, россия, параатлеты

Сильнейшие триатлонисты и паратриатлонисты мира встретились в Самарканде

19:27 27.04.2026
© Alexey FilippovУзбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону.
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2026
© Alexey Filippov
Подписаться
В древний город съехалась элита мирового триатлона. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 44 стран. Среди них — призеры и участники Олимпийских игр, лидеры мирового рейтинга.
САМАРКАНД, 27 апр — Sputnik. В Самарканде встретились сильнейшие триатлонисты и паратриатлонисты мира, сообщает корреспондент Sputnik.
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону.
© SputnikУзбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2026
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону
© Sputnik
Мировая серия по триатлону считается высшей ступенью международных соревнований, проводимых под эгидой World Triathlon. В течение сезона в разных странах проходит шесть этапов, и Самарканду выпала честь открыть этот престижный цикл.
Стоит отметить, что Самарканд уже не впервые принимает соревнования столь высокого уровня. В 2024 году здесь прошел Кубок мира по триатлону, а в 2025 году турнир вновь подтвердил высокий уровень организации, получив положительные оценки международной федерации.
Нынешний старт стал логичным продолжением этой работы. В древний город съехалась элита мирового триатлона. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 44 стран. Среди них — призеры и участники Олимпийских игр, лидеры мирового рейтинга.
Всего в категории "Элита" участвовал 91 атлет, а общее число участников, включая любителей, превысило 670 человек.
© SputnikУзбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2026
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону
© Sputnik
"Стандартная" или олимпийская дистанция включала 1,5 километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега.
Для паратриатлона была предусмотрена спринтерская дистанция — 750 метров плавания, 19 километров на велосипеде и 5 километров бега.
На Кубке мира выступили 77 параатлетов в различных категориях: спортсмены с физическими ограничениями, колясочники, а также атлеты с нарушением зрения, в сопровождении гидов.
© SputnikУзбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2026
Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону
© Sputnik

"На этапе Мировой серии по триатлону Российскую Федерацию представили 5 спортсменов в категории "Элита". Еще 12 спортсменов защищали честь страны на Кубке мира по паратриатлону. Хочется отметить, что наши параатлеты показали отличный результат, завоевав 5 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Вдвойне приятно и то, что наши паратриатлонисты выступали под государственным флагом", — отметил главный тренер сборной Российской Федерации по триатлону Дмитрий Полянский.

Отдельно хочется отметить и представителей паратриатлона Узбекистана. Спортсменам удалось заметно улучшить результаты, завоевав две бронзовые медали.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0