Сильнейшие триатлонисты и паратриатлонисты мира встретились в Самарканде

В древний город съехалась элита мирового триатлона. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 44 стран. Среди них — призеры и участники Олимпийских игр, лидеры мирового рейтинга

2026-04-27T19:27+0500

САМАРКАНД, 27 апр — Sputnik. В Самарканде встретились сильнейшие триатлонисты и паратриатлонисты мира, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистан впервые провел первый этап Мировой серии по триатлону World Triathlon Championship Series, а также Кубок мира по паратриатлону.Мировая серия по триатлону считается высшей ступенью международных соревнований, проводимых под эгидой World Triathlon. В течение сезона в разных странах проходит шесть этапов, и Самарканду выпала честь открыть этот престижный цикл.Стоит отметить, что Самарканд уже не впервые принимает соревнования столь высокого уровня. В 2024 году здесь прошел Кубок мира по триатлону, а в 2025 году турнир вновь подтвердил высокий уровень организации, получив положительные оценки международной федерации.Нынешний старт стал логичным продолжением этой работы. В древний город съехалась элита мирового триатлона. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 44 стран. Среди них — призеры и участники Олимпийских игр, лидеры мирового рейтинга.Всего в категории "Элита" участвовал 91 атлет, а общее число участников, включая любителей, превысило 670 человек."Стандартная" или олимпийская дистанция включала 1,5 километра плавания, 40 километров велогонки и 10 километров бега.Для паратриатлона была предусмотрена спринтерская дистанция — 750 метров плавания, 19 километров на велосипеде и 5 километров бега.На Кубке мира выступили 77 параатлетов в различных категориях: спортсмены с физическими ограничениями, колясочники, а также атлеты с нарушением зрения, в сопровождении гидов.Отдельно хочется отметить и представителей паратриатлона Узбекистана. Спортсменам удалось заметно улучшить результаты, завоевав две бронзовые медали.

