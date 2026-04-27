Совет постпредов стран СНГ соберется на очередное заседание в Минске — дата
Президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 28 апреля в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
“28 апреля 2026 года в Минске состоится очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах Содружества”, — говорится в сообщении.
Участники возложат цветы к памятному знаку "Ахвярам Чарнобыля" в минском парке Дружбы народов. После этого постпреды ознакомятся с работой Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС Республики Беларусь, где пройдет заседание СППП.
На нем планируют рассмотреть девять вопросов. В их числе — итоги состоявшегося накануне в Москве заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и задачи по реализации принятых на встрече документов и высказанных инициатив, ход подготовки к очередному заседанию Совета глав правительств СНГ, намеченному на 22 мая в Ашхабаде.
Кроме того, постпреды подведут итоги:
реализации мероприятий по проведению в Содружестве Независимых Государств в 2025 году Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Года Мира и Единства в борьбе с нацизмом;
выполнения Программы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023–2025 годы.
Рассмотрят вопросы:
о 40-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции;
о деятельности Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ в 2022–2025 годах;
о состоянии и перспективах развития сферы железнодорожного транспорта государств-участников Содружества.