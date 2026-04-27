Узбекистан взял золото, серебро и бронзу на юниорском этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
Подписаться
В соревнованиях, которые прошли в столице Египта Каире, участвовали 10 спортсменов молодежной сборной республики.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекистанцы завоевали 3 медали на юниорском этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает НОК.
“В Каире состоялся этап Кубка мира по стрельбе среди молодежи. Участвовавшие в соревнованиях спортсмены сборной Узбекистана завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали”, — говорится в сообщении.
Золото
Жавохир Сохибов (пневматическая винтовка, 10 м)
Серебро
Содикжон Абдуллаев (пневматический пистолет, 10 м)
Бронза
Никита Соколов (пневматическая винтовка, стрельба из трех положений, 50 м)