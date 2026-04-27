В Ташкенте почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Ташкенте почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Цветы и венки к мемориалу на массиве Спутник возложили участники ликвидации, их семьи, жители города, представители государственных и общественных организаций, дипломаты, приглашенные гости из стран СНГ, журналисты

2026-04-27T13:06+0500

2026-04-27T13:06+0500

2026-04-27T13:08+0500

узбекистан

ташкент

память

чернобыль

ликвидация

авария

россотрудничество в узбекистане

общество

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.В Ташкенте почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает представительство Россотрудничества в Узбекистане.Церемония прошла у мемориала "Памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС", расположенного на массиве Спутник, и объединила участников ликвидации, их семьи, жителей города, представителей государственных и общественных организаций, дипломатов, приглашенных гостей из стран СНГ и журналистов.Сорок лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, разрушил не только реактор, вызвав мощный выброс радиоактивных веществ в атмосферу, но и привычное представление о контроле над атомной энергией.Причинами трагедии стали ошибки персонала и конструктивные особенности реактора. Последствия этой аварии затронули не только территорию тогдашнего Советского Союза, но и многие страны Европы. Сразу после аварии к ликвидации последствий привлекли сотни тысяч людей — военных, пожарных, инженеров, медиков.После аварии на Чернобыльской АЭС слово "ликвидаторы" закрепилось как общее название для всех, кто участвовал в устранении ее последствий. Это были сотни тысяч человек, выполнявших задачи по локализации аварии, очистке территории и строительству защитных сооружений. Оценки числа участников варьируются от 500–600 тыс. до примерно 800 тыс. По масштабу это была беспрецедентная мобилизация в мирное время."Ликвидаторы" работали в условиях высокой радиации, зачастую без необходимой защиты, рискуя жизнью и здоровьем. Среди них были и жители Узбекистана (около 10 тыс.).Именно благодаря "ликвидаторам" удалось ограничить масштабы катастрофы: остановить распространение пожаров, снизить выброс радиации, изолировать разрушенный реактор. Они не дали аварии перерасти в еще более тяжелый сценарий.Последствия трагедии ощущаются до сих пор: тысячи людей получили облучение, многие потеряли здоровье, а огромные территории оказались загрязнены и непригодны для жизни. Вокруг станции создали зону отчуждения, а над разрушенным реактором построили защитный саркофаг.Организация Объединенных Наций объявила 26 апреля Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе — как напоминание о цене ошибок и ответственности перед будущими поколениями.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, память, чернобыль, ликвидация, авария, россотрудничество в узбекистане, общество