Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция
В самом сердце российской столицы на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне
2026-04-28T20:50+0500
В Государственном Кремлевском дворце проходит гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту".Накануне 81-й годовщины Великой Победы в столице России на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне.Фестиваль "Дорога на Ялту" проводят уже в восьмой раз. В этом году заявки на участие прислали 172 вокалиста из 58 стран.По результатам отборочного онлайн-тура в столицу России прибыли исполнители из 15 государств: Болгарии, Бразилии, Ганы, Индии, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Кубы, Монголии, Нигерии, Сербии, США, Туниса, Франции.На гала-концерте они выступают в дуэтах с российскими звездами.Приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" направил президент России Владимир Путин."Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языках мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за Победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения – вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой", — отметил он.Победителей конкурса определит жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко.“Финальный гала-концерт VIII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" будет интригующим. После первого конкурсного дня нет никаких предположений, как жюри распределит призовые места. А это значит, и участники фестиваля, организаторы и вы, зрители, узнаете об этом одновременно, когда имена победителей будут объявлены на сцене”, — говорится в сообщении на сайте фестиваля.Впервые фестиваль в Ялте прошел в 2019 году, став затем одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и наиболее ярких телепроектов, посвященных Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва, а с 2023-го финальный этап конкурса проходит в Государственном Кремлевском Дворце. За годы существования фестиваля знаменитые фронтовые песни звучали на 25 языках, а оргкомитет получил более 1,3 тыс. заявок из 60 стран.
