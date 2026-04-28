https://uz.sputniknews.ru/20260428/final-muzykalnogo-festivalya-doroga-na-yaltu-57200523.html

Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция

Финал музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" — прямая трансляция

Sputnik Узбекистан

В самом сердце российской столицы на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне

2026-04-28T20:50+0500

2026-04-28T20:50+0500

2026-04-28T20:50+0500

прямая трансляция

великая отечественная война

победа

фестиваль

музыка

россия

москва

культура

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1c/57202157_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_96bed776cd1a8327cebc60b0e7fc5b36.jpg

В Государственном Кремлевском дворце проходит гала-концерт VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту".Накануне 81-й годовщины Великой Победы в столице России на разных языках звучат любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне.Фестиваль "Дорога на Ялту" проводят уже в восьмой раз. В этом году заявки на участие прислали 172 вокалиста из 58 стран.По результатам отборочного онлайн-тура в столицу России прибыли исполнители из 15 государств: Болгарии, Бразилии, Ганы, Индии, Испании, Италии, Китая, Колумбии, Кубы, Монголии, Нигерии, Сербии, США, Туниса, Франции.На гала-концерте они выступают в дуэтах с российскими звездами.Приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" направил президент России Владимир Путин."Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языках мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за Победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения – вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой", — отметил он.Победителей конкурса определит жюри во главе с народным артистом РСФСР Львом Лещенко.“Финальный гала-концерт VIII Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" будет интригующим. После первого конкурсного дня нет никаких предположений, как жюри распределит призовые места. А это значит, и участники фестиваля, организаторы и вы, зрители, узнаете об этом одновременно, когда имена победителей будут объявлены на сцене”, — говорится в сообщении на сайте фестиваля.Впервые фестиваль в Ялте прошел в 2019 году, став затем одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны и наиболее ярких телепроектов, посвященных Великой Победе. С 2022 года "Дорогу на Ялту" принимает Москва, а с 2023-го финальный этап конкурса проходит в Государственном Кремлевском Дворце. За годы существования фестиваля знаменитые фронтовые песни звучали на 25 языках, а оргкомитет получил более 1,3 тыс. заявок из 60 стран.

россия

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

прямая трансляция, великая отечественная война, победа, фестиваль, музыка, россия, москва, культура, видео