Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Как быстро справиться с чувством тревоги
Психолог рассказала о двух способах быстро избавиться от тревожности
2026-04-28T22:02+0500
2026-04-28T22:02+0500
Как быстро справиться с чувством тревоги

22:02 28.04.2026
© Depositphotos / Monkeybusiness — Испуганная девочка в углу комнаты
Испуганная девочка в углу комнаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2026
© Depositphotos / Monkeybusiness
Психолог рассказала о двух способах быстро избавиться от тревожности.
Есть две проверенные техники, которые помогут снизить тревогу за считанные минуты, сообщает радио Sputnik со ссылкой на психолога, кандидата культурологии Татьяну Шаврову.
Первая техника называется "тотальное заземление".

"Техника "тотальное заземление" очень хорошо возвращает в реальность и проясняет голову. Если вдруг накрывает волной тревоги, нужно одновременно включить все пять чувств, которые у нас есть: вкус, зрение, обоняние, осязание и слух. Нужно положить в рот какую-нибудь конфету или что-нибудь соленое, то есть сменить вкусовую гамму. Включить музыку. Потрогать какую-то шершавую или плюшевую поверхность. Перевести взгляд на другую картинку, чтобы, чтобы включить внимание и увидеть, например, облака на небе. И что-нибудь неожиданное понюхать, подойдет как парфюм, цветок, так и фантик от конфетки", — советует специалист.

Таким образом, разом включенные пять чувств “выдергивают” наш разум из тревожного состояния в спокойное.
Вторая техника относится уже к доказательной медицине — дыхательная.

"Тут не нужно долгих часов практики, нужно будет подышать всего несколько минут. И мы дышим следующим образом: вдохнуть носом на четыре счета – 1…2…3…4; на семь счетов задержать дыхание; на восемь — выдохнуть через рот, при этом сложив губы трубочкой. То есть выдох должен быть длинным и с усилием. Если сделать таких 10 кругов, подышать так 10 раз, тревожность падает", — пояснила Шаврова.

Если не будет тревожности, ум станет ясным, и даже самое сложное задание будет сделать гораздо проще, заключила она.
