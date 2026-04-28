Как быстро справиться с чувством тревоги

"Техника "тотальное заземление" очень хорошо возвращает в реальность и проясняет голову. Если вдруг накрывает волной тревоги, нужно одновременно включить все пять чувств, которые у нас есть: вкус, зрение, обоняние, осязание и слух. Нужно положить в рот какую-нибудь конфету или что-нибудь соленое, то есть сменить вкусовую гамму. Включить музыку. Потрогать какую-то шершавую или плюшевую поверхность. Перевести взгляд на другую картинку, чтобы, чтобы включить внимание и увидеть, например, облака на небе. И что-нибудь неожиданное понюхать, подойдет как парфюм, цветок, так и фантик от конфетки", — советует специалист.