Министр обороны РФ: Стремление стран к военному присутствию в ЦА недопустимо
Министр обороны РФ: Стремление стран к военному присутствию в ЦА недопустимо
Андрей Белоусов выступил на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке
2026-04-28T18:10+0500
2026-04-28T18:10+0500
2026-04-28T18:15+0500
россия
минобороны рф
центральная азия
шос
кыргызстан
бишкек
минобороны узбекистана
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в ЦА, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Белоусова, "вызывают серьезную озабоченность ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа".Другие заявления министра обороны РФ:Совещание глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке.В нем участвовали министры обороны Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Беларуси, замминистра обороны Ирана, а также генсек ШОС.Перед началом мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.В ходе прошедшего совещания главы оборонных ведомств государств ШОС обсудили широкий круг вопросов международной безопасности.Кроме того, стороны выступили за развитие военно-гуманитарного сотрудничества, проведение культурных мероприятий и спортивных соревнований между военнослужащими, укрепление взаимодействия в военной медицине. Генеральный секретарь ШОС отметил значение консолидации усилий государств-членов в сфере безопасности, координации между оборонными ведомствами и эффективности совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам.В завершение совещания министры обороны стран-участниц ШОС подписали ряд документов.В рамках совещания в Бишкеке министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщает Sputnik Кыргызстан. Глава КР выразил уверенность, что нынешняя встреча министров укрепит оборонное сотрудничество и безопасность на пространстве ШОС.
россия
центральная азия
бишкек
россия, минобороны рф, центральная азия, шос, кыргызстан, бишкек, минобороны узбекистана
россия, минобороны рф, центральная азия, шос, кыргызстан, бишкек, минобороны узбекистана
Министр обороны РФ: Стремление стран к военному присутствию в ЦА недопустимо
18:10 28.04.2026 (обновлено: 18:15 28.04.2026)
Андрей Белоусов выступил на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в ЦА, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Об этом сообщает РИА Новости
"Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым", — сказал он.
По словам Белоусова, "вызывают серьезную озабоченность ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа".
Другие заявления министра обороны РФ:
существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС;
сохраняется нестабильность в Афганистане. Она остается главным источником транснациональной преступности и террористической угрозы;
деструктивное влияние на стабильность продолжает оказывать деятельность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Совещание глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке.
В нем участвовали министры обороны Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Беларуси, замминистра обороны Ирана, а также генсек ШОС.
Перед началом мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.
В ходе прошедшего совещания главы оборонных ведомств государств ШОС обсудили широкий круг вопросов международной безопасности.
"Все министры высказались за продолжение антитеррористических военных учений, обмена опытом и взаимодействия в подготовке кадров. Также прозвучали новые предложения, включая необходимость адаптации к возникающим вызовам и угрозам, усиления внимания к вопросам информационной и кибербезопасности", — сказал генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
Кроме того, стороны выступили за развитие военно-гуманитарного сотрудничества, проведение культурных мероприятий и спортивных соревнований между военнослужащими, укрепление взаимодействия в военной медицине.
Генеральный секретарь ШОС отметил
значение консолидации усилий государств-членов в сфере безопасности, координации между оборонными ведомствами и эффективности совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам.
В завершение совещания министры обороны стран-участниц ШОС подписали ряд документов.
В рамках совещания в Бишкеке министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщает
Sputnik Кыргызстан. Глава КР выразил уверенность, что нынешняя встреча министров укрепит оборонное сотрудничество и безопасность на пространстве ШОС.