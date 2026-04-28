Министр обороны РФ: Стремление стран к военному присутствию в ЦА недопустимо

Андрей Белоусов выступил на совещании министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке

2026-04-28T18:10+0500

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Россия считает недопустимым стремление внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в ЦА, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на совещании министров обороны стран-участниц ШОС. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Белоусова, "вызывают серьезную озабоченность ситуация в Сирии, Ливане и гуманитарная катастрофа в секторе Газа".Другие заявления министра обороны РФ:Совещание глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества прошло в Бишкеке.В нем участвовали министры обороны Узбекистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, Беларуси, замминистра обороны Ирана, а также генсек ШОС.Перед началом мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы.В ходе прошедшего совещания главы оборонных ведомств государств ШОС обсудили широкий круг вопросов международной безопасности.Кроме того, стороны выступили за развитие военно-гуманитарного сотрудничества, проведение культурных мероприятий и спортивных соревнований между военнослужащими, укрепление взаимодействия в военной медицине. Генеральный секретарь ШОС отметил значение консолидации усилий государств-членов в сфере безопасности, координации между оборонными ведомствами и эффективности совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам.В завершение совещания министры обороны стран-участниц ШОС подписали ряд документов.В рамках совещания в Бишкеке министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сообщает Sputnik Кыргызстан. Глава КР выразил уверенность, что нынешняя встреча министров укрепит оборонное сотрудничество и безопасность на пространстве ШОС.

