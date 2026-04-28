Украина — НАТО: точка невозврата

Рост прямой технологической вовлеченности европейских стран НАТО в войну на украинском ТВД вынуждает Москву применять "шоковые инструменты"

2026-04-28T17:00+0500

Объективно, вопрос о российских ударах по "коалиции желающих" стоит уже не как абстрактное "быть или не быть", а вполне конкретное — когда, куда и сколько. Антироссийская обезумевшая Европа последовательно формирует неизбежность самоуничтожения. Растет интенсивность российских высокоточных ударов по объектам противника на всей территории Украины. Так, 26 апреля нанесено поражение базам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, объектам, используемым ВСУ, транспортной и энергетической инфраструктуры в 140 районах. Группировки войск "Запад", "Южная", "Север" и "Восток" за минувшие сутки уничтожили 112 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Российские средства ПВО 26 апреля сбили 530 БПЛА самолетного типа, запущенных с территории Украины. Много. Уничтожили больше только 7 марта — 637 аналогичных дронов ВСУ.В Севастополе в ночь на воскресенье сбили 71 беспилотник, и все же повреждения получили более 200 гражданских объектов. Дроны ВСУ несли взрывчатку с металлическими шариками (шрапнелью) для увеличения зоны поражения. Днем ранее БПЛА противника долетели до Урала. Почему российские дальнобойные удары еще не закрыли тему массового производства и активного применения дронов ВСУ? Потому что "украинский ВПК" работает на территории восьми европейских стран — Минобороны РФ 15 апреля опубликовало список адресов. Проблема неуязвимости такого прокси-производства сама собой не исчезнет.Для компенсации многомиллионных потерь живой силы, и хронических неудач украинской армии на фронте необходимы тысячи БПЛА. В апреле НАТО и ЕС заметно активизировали военную поддержку киевского режима. Европейские поставки растут и вследствие безнаказанности.Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне и председатель Военного комитета ЕС Шон Клэнси 21-24 апреля встретились в Киеве с политическим и военным руководством (главком ВСУ Александр Сырский проинформировал гостей/хозяев о ситуации на фронте), поучаствовали в форуме безопасности. Разумеется, в интересы европейских военачальников не входят прочный мир и реальная безопасность на Украине. А Россия для них — смертельный враг.Руководители НАТО и Евросоюза на совместном заседании в Брюсселе 23 апреля обозначили курс на "более последовательную и скоординированную поддержку Украины". Имея ввиду долгосрочную военную поддержку. Здесь важны не столько слова и намерения, сколько реальные цифры и факты, финансирование войны и оружейные поставки Киеву.С миру по нитке – Украине саванБельгийские власти намерены поставить бандеровцам 15 самоходных зенитных установок Gepard (два 35-мм зенитных ствола и РЛС на базе танка Leopard I) — в рамках пакета военной помощи в размере 1 млрд евро, одобренного в апреле. Машины выпущены в 1970-х годах, сняты с вооружения более 25 лет назад. Модернизацией башенных систем Украина займется самостоятельно. Германия ранее поставила ВСУ десятки аналогичных "Гепардов". "С миру по нитке — голому рубаха"?Венгрия 22 апреля отказалась от противодействия предоставлению Украине кредита Евросоюза в размере 90 млрд евро для военной помощи киевскому режиму в борьбе с Россией. Это не прорыв, ведь европейские страны поддерживают киевских марионеток множеством программ, инициатив, механизмов: PURL, NSATU, JATEC, CAP, NRU, совет Украина – НАТО. Военная миссия ЕС обучила 90 тысяч украинских солдат.По данным американского журнала Military Watch, в апреле Лондон перебросил истребители Eurofighter "для защиты воздушного пространства Украины с передовых баз в Румынии". При этом британское Минобороны "впервые разрешило… истребителям Eurofighter сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Украины". Именно так — Russian aircraft. Это "расширение прямого участия Британии в войне с Россией". Правда, специалисты сомневаются в целесообразности применения Eurofighter против российских войск – королевские истребители оснащены устаревшим более десяти лет назад радаром. А британское Минобороны слишком оперативно опровергло сообщение Румынии о том, что два "Еврофайтера" утром 25 апреля сбили российские беспилотники в небе над Украиной.Франция в начале апреля перебросила истребители Rafale на литовскую авиабазу Шяуляй — в 130 км от российской границы, и возглавила натовскую миссию патрулирования воздушного пространства над Балтикой. Сегодня Франция и Польша готовятся к совместным военным учениям в Балтийском регионе — для отработки ударов по России и Беларуси. При этом Франция размещает в Польше истребители Rafale, оснащенные тактическим ядерным оружием. В Евросоюзе надеются, что Париж поделится своим ядерным арсеналом, и тогда члены ЕС получат "возможность наносить ядерные удары независимо от Вашингтона".Весеннее обострение коснулось даже МИД Эстонии. Глава дипломатического ведомства Маргус Цахкна сегодня заявил: "Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль". Похоже, Европа 15 апреля не услышала предупреждения Минобороны РФ.Издание Economist констатировало: "Евросоюз переживает беспрецедентную милитаризацию и стремительно избавляется от имиджа пацифиста". Очевидно, Европа прошла точку невозврата, и Москве пора готовить/применять "шоковые инструменты", в сложившейся реальности иного выбора нет.Известный российский мыслитель, экономист и политолог Сергей Караганов, которого на Западе называют "теневым стратегом Путина", считает, что вести диалог с безумными европейскими лидерами бессмысленно, а европейскую поддержку Украины можно остановить только локальным применением ядерного оружия. Караганов 17 апреля напомнил: "Европа – исчадие всех бед человечества", и предложил принять тяжелое решение — "жестко остановить Европу", которая обезумела в очередной раз. "Если ее не остановить, будет большая война, которая все равно приведет к уничтожению Европы". Логика безупречна, ведь нерешенные проблемы проецируются в будущее.В Кремле 26 апреля отметили нервную реакцию Киева на успехи российских войск в зоне СВО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Дальше будет хуже. Дальше нужно будет принимать еще более болезненные решения". В переводе с дипломатического: если противник не сдается, его уничтожают. Да, хотелось бы сделать это без применения ядерного оружия. Стратегическое долготерпение России на исходе, а историю пишут не "красными линиями".

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

колумнисты, украина, нато, в мире, евросоюз