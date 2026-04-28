https://uz.sputniknews.ru/20260428/v-eaes-rasshirili-chislo-markiruemyx-tovarov--eek-57189704.html
В ЕАЭС расширили число маркируемых товаров — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
2026-04-28T13:05+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
маркировка
товары
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21551627_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_534f8b1ba6951b15a755a8bcd6e11e19.jpg
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Совет ЕЭК расширил число подлежащих маркировке в ЕАЭС товаров, сообщает пресс-служба комиссии.Решение приняли на основе рассмотренного комплекса предложений, выдвинутых странами-участницами Союза. Унифицированные правила маркировки касаются чая, кофе, какао, лакокрасочной продукции, детских игрушек и стройматериалов.В соответствии с подписанными документами государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. Вместе с тем они должны будут уведомлять об этом комиссию не позднее чем за 6 месяцев до начала соответствующих мероприятий.Он добавил, что маркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений об использовании средств идентификации в ЕАЭС, утвержденных в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при товарообороте внутри Союза.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21551627_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd3a943c9b554112cdc2ef2b5f30be42.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik.
Совет ЕЭК расширил число подлежащих маркировке в ЕАЭС товаров, сообщает
пресс-служба комиссии.
Решение приняли на основе рассмотренного комплекса предложений, выдвинутых странами-участницами Союза. Унифицированные правила маркировки касаются чая, кофе, какао, лакокрасочной продукции, детских игрушек и стройматериалов.
“Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрел комплекс предложений стран Евразийского экономического союза и принял ряд решений, устанавливающих унифицированные правила маркировки в отношении чая, кофе, какао, лакокрасочной продукции, детских игрушек и строительных материалов”, — говорится в сообщении.
В соответствии с подписанными документами государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. Вместе с тем они должны будут уведомлять об этом комиссию не позднее чем за 6 месяцев до начала соответствующих мероприятий.
"Расширение числа маркируемых товарных категорий свидетельствует о развитии общей системы маркировки Союза, позволяющей потребителям убедиться в подлинности продукции, а также повышающей конкурентоспособность добросовестных участников рынка за счет уменьшения незаконного оборота", — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он добавил, что маркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений об использовании средств идентификации в ЕАЭС, утвержденных в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при товарообороте внутри Союза.