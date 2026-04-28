https://uz.sputniknews.ru/20260428/v-eaes-rasshirili-chislo-markiruemyx-tovarov--eek-57189704.html

В ЕАЭС расширили число маркируемых товаров — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Решение приняли на основе рассмотренного комплекса предложений, выдвинутых странами-участницами Союза

2026-04-28T13:05+0500

еаэс

еэк

маркировка

товары

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/1b/21551627_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_534f8b1ba6951b15a755a8bcd6e11e19.jpg

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Совет ЕЭК расширил число подлежащих маркировке в ЕАЭС товаров, сообщает пресс-служба комиссии.Решение приняли на основе рассмотренного комплекса предложений, выдвинутых странами-участницами Союза. Унифицированные правила маркировки касаются чая, кофе, какао, лакокрасочной продукции, детских игрушек и стройматериалов.В соответствии с подписанными документами государства-члены будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. Вместе с тем они должны будут уведомлять об этом комиссию не позднее чем за 6 месяцев до начала соответствующих мероприятий.Он добавил, что маркировка новых групп товаров будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений об использовании средств идентификации в ЕАЭС, утвержденных в 2019 году. Таким образом, будет обеспечиваться взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при товарообороте внутри Союза.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, маркировка, товары