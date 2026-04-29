Динамика объема ВВП Узбекистана за 5 лет — инфографика
Нацкомстат опубликовал данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2022 по 2026 годы.
2026-04-29T13:02+0500
Нацкомстат РУз опубликовал данные, демонстрирующие рост экономики республики с 2022 по 2026 годы.
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–марте 2026 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 447,9 трлн сумов.
Этот показатель увеличился на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.
Объем ВВП по годам выглядит следующим образом:
2022 год — 186,7 трлн сумов;
2023 год — 228,9 трлн сумов;
2024 год — 276,9 трлн сумов;
2025 год — 372,8 трлн сумов;
2026 год — 447,9 трлн сумов.
Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.