Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20260429/eaes-tsennost-krs-molochnogo-napravleniya-budut-opredelyat-po-novym-kriteriyam-57225708.html
ЕАЭС: ценность КРС молочного направления будут определять по новым критериям
ЕАЭС: ценность КРС молочного направления будут определять по новым критериям
Цель — рост генетического потенциала, наращивание объемов производства собственной конкурентоспособной племенной продукции, повышение уровня организации и ведения племенного дела в странах Союза.
2026-04-29T16:30+0500
2026-04-29T16:30+0500
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Решением актуализирован перечень обязательных селекционируемых признаков (18 признаков экстерьера) крупного рогатого скота молочного направления продуктивности:Изменения повышают объективность оценки племенных животных и точность прогноза их племенной ценности. Дополнение позволит государствам-членам исходя из национальных потребностей и особенностей определять приоритетность их учета в национальных селекционных программах, пояснила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота, свиней утвердили в ноябре 2020 года.
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, корова, животные, сельское хозяйство
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, еэк, корова, животные, сельское хозяйство

ЕАЭС: ценность КРС молочного направления будут определять по новым критериям

16:30 29.04.2026
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПроизводство молочной продукции в Пятигорске
Производство молочной продукции в Пятигорске - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2026
© Sputnik / Денис Абрамов
Цель — рост генетического потенциала, наращивание объемов производства собственной конкурентоспособной племенной продукции, повышение уровня организации и ведения племенного дела в странах Союза.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Решением актуализирован перечень обязательных селекционируемых признаков (18 признаков экстерьера) крупного рогатого скота молочного направления продуктивности:
в него включили шесть дополнительных признаков и приняли порядок их измерения;
детализировали процесс оценки племенной ценности с учетом рекомендаций Международного комитета по учету животных и Всемирной Голштино-Фризской Федерации в комплексе с акцентом на развитие собственной селекционно-племенной работы в странах ЕАЭС.
Изменения повышают объективность оценки племенных животных и точность прогноза их племенной ценности. Дополнение позволит государствам-членам исходя из национальных потребностей и особенностей определять приоритетность их учета в национальных селекционных программах, пояснила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности
Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.04.2026
Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности
“Реализация изменений будет способствовать росту генетического потенциала, наращиванию объемов производства собственной конкурентоспособной племенной продукции, повышению уровня организации и ведения племенного дела в странах Союза", — резюмировала она.

Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота, свиней утвердили в ноябре 2020 года.
