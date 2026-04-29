ЕАЭС: ценность КРС молочного направления будут определять по новым критериям

Цель — рост генетического потенциала, наращивание объемов производства собственной конкурентоспособной племенной продукции, повышение уровня организации и ведения племенного дела в странах Союза.

2026-04-29T16:30+0500

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Решением актуализирован перечень обязательных селекционируемых признаков (18 признаков экстерьера) крупного рогатого скота молочного направления продуктивности:Изменения повышают объективность оценки племенных животных и точность прогноза их племенной ценности. Дополнение позволит государствам-членам исходя из национальных потребностей и особенностей определять приоритетность их учета в национальных селекционных программах, пояснила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота, свиней утвердили в ноябре 2020 года.

