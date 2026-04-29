ЕАЭС: ценность КРС молочного направления будут определять по новым критериям
Цель — рост генетического потенциала, наращивание объемов производства собственной конкурентоспособной племенной продукции, повышение уровня организации и ведения племенного дела в странах Союза.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
Решением актуализирован перечень обязательных селекционируемых признаков (18 признаков экстерьера) крупного рогатого скота молочного направления продуктивности:
в него включили шесть дополнительных признаков и приняли порядок их измерения;
детализировали процесс оценки племенной ценности с учетом рекомендаций Международного комитета по учету животных и Всемирной Голштино-Фризской Федерации в комплексе с акцентом на развитие собственной селекционно-племенной работы в странах ЕАЭС.
Изменения повышают объективность оценки племенных животных и точность прогноза их племенной ценности. Дополнение позволит государствам-членам исходя из национальных потребностей и особенностей определять приоритетность их учета в национальных селекционных программах, пояснила министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности
Министр по промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян на заседание Консультативного комитета по промышленности
“Реализация изменений будет способствовать росту генетического потенциала, наращиванию объемов производства собственной конкурентоспособной племенной продукции, повышению уровня организации и ведения племенного дела в странах Союза", — резюмировала она.
Методику оценки племенной ценности крупного рогатого скота, свиней утвердили в ноябре 2020 года.