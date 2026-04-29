https://uz.sputniknews.ru/20260429/premer-ministr-chexii-posetit-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-57205015.html
Премьер-министр Чехии посетит Узбекистан с официальным визитом
Премьер-министр Чехии посетит Узбекистан с официальным визитом
Sputnik Узбекистан
В рамках программы пребывания состоятся переговоры на высшем уровне, также Андрей Бабиш примет участие в узбекско-чешском бизнес-форуме
2026-04-29T09:50+0500
2026-04-29T09:50+0500
2026-04-29T10:43+0500
политика
премьер-министр
чехия
официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1d/57205119_0:21:2590:1477_1920x0_80_0_0_261d2f850b89353836a7bb50de9b6197.jpg
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетит Узбекистан с двухдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба президента РУз. Стороны обсудят наращивание взаимной торговли, углубление кооперации в сферах машиностроения, "зеленой" энергетики, химии, фармацевтики и транспорта. Речь пойдет и о взаимодействии в культурно-гуманитарной и образовательной областях.В рамках программы пребывания Андрей Бабиш также примет участие в узбекско-чешском бизнес-форуме, добавили в пресс-службе.
чехия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1d/57205119_0:0:2488:1866_1920x0_80_0_0_a7aadc53ebc1274d553de42f14d7f432.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, премьер-министр, чехия, официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года, узбекистан
политика, премьер-министр, чехия, официальный визит шавката мирзиёева в таджикистан 10-11 июня 2021 года, узбекистан
Премьер-министр Чехии посетит Узбекистан с официальным визитом
09:50 29.04.2026 (обновлено: 10:43 29.04.2026)
В рамках программы пребывания состоятся переговоры на высшем уровне, также Андрей Бабиш примет участие в узбекско-чешском бизнес-форуме.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш посетит Узбекистан с двухдневным официальным визитом, сообщает
пресс-служба президента РУз.
“29-30 апреля Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш посетит нашу страну с официальным визитом. В соответствии с программой пребывания в Ташкенте состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы дальнейшего развития узбекско-чешского многопланового сотрудничества”, — говорится в сообщении.
Стороны обсудят наращивание взаимной торговли, углубление кооперации в сферах машиностроения, "зеленой" энергетики, химии, фармацевтики и транспорта. Речь пойдет и о взаимодействии в культурно-гуманитарной и образовательной областях.
“Состоится также обмен мнениями по вопросам международной повестки, включая взаимную поддержку на многосторонних площадках. По итогам встречи предусматривается подписание пакета двусторонних документов”, — говорится в сообщении.
В рамках программы пребывания Андрей Бабиш также примет участие в узбекско-чешском бизнес-форуме, добавили в пресс-службе.