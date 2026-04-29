https://uz.sputniknews.ru/20260429/rossiyskaya-armiya-osvobodila-dve-novodimitrovki-57225083.html

Российская армия освободила две Новодимитровки — в Сумской области и в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря подразделениям группировок войск "Север" и “Юг”

2026-04-29T16:26+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

в мире

безопасность

днр

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52693281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c71e9ca9f878378e3389b155ff18fe.jpg

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Российские бойцы за сутки освободили два одноименных населенных пункта — Новодмитровку в Сумской области и Новодмитровку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.Контроль над сумской Новодмитровкой, которая находится недалеко от границы Белгородской области, установили подразделения группировки войск "Север".Новодмитровку в ДНР освободили бойцы “Южной” группировки войск.“Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили одноименный населенный пункт — Новодмитровка — в Донецкой Народной Республике”, — говорится в сообщении.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия, в мире, безопасность, днр