https://uz.sputniknews.ru/20260429/sladkie-siropy-v-gazirovke-vredyat-kishechniku-57204193.html
Сладкие сиропы в газированных напитках негативно влияют на кишечник — врач
Sputnik Узбекистан
Речь может идти не только о краткосрочном дискомфорте, но и о хронических проблемах с кишечником
2026-04-29T22:03+0500
это интересно
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49489318_234:0:3583:1884_1920x0_80_0_0_e9a4926ae7294f21049ff42e5f2d3ce4.jpg
Вред употребления сладких сиропов в энергетиках и газированных напитках связан не только с высоким содержанием сахара, но и с сырьем, из которого они производятся, что может повлечь за собой нарушения в работе кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадского диетолога Марину Вилкову.По ее словам, такие культуры изначально создавали устойчивыми к глифосату — широко применяемому гербициду для уничтожения вредителей и сорняков."Это системный и очень агрессивный гербицид, убивающий, в общем-то, все живое", — сказала она.По мнению специалиста, проблема в том, что остатки этого вещества могут накапливаться в самом растении.Попадание таких веществ в организм может быть связано с нарушениями пищеварения, в том числе длительными. При этом речь может идти не только о краткосрочном дискомфорте, но и о хронических проблемах с кишечником, заключила Вилкова.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/16/49489318_652:0:3164:1884_1920x0_80_0_0_d5da4492e6126888c79e3b4fb334379c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
"Для подслащивания напитков чаще всего используют кукурузные сиропы, а 80% кукурузы у нас генетически модифицированы", — пояснила она.
По ее словам, такие культуры изначально создавали устойчивыми к глифосату — широко применяемому гербициду для уничтожения вредителей и сорняков.
"Это системный и очень агрессивный гербицид, убивающий, в общем-то, все живое", — сказала она.
По мнению специалиста, проблема в том, что остатки этого вещества могут накапливаться в самом растении.
"Пока ученые не очень понимают, в каких количествах и где именно это может происходить. Но есть большая вероятность его системного воздействия не только на кукурузу, но и на организм человека”, — добавила диетолог.
Попадание таких веществ в организм может быть связано с нарушениями пищеварения, в том числе длительными. При этом речь может идти не только о краткосрочном дискомфорте, но и о хронических проблемах с кишечником, заключила Вилкова.