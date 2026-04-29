Сладкие сиропы в газированных напитках негативно влияют на кишечник — врач

Речь может идти не только о краткосрочном дискомфорте, но и о хронических проблемах с кишечником

2026-04-29T22:03+0500

Вред употребления сладких сиропов в энергетиках и газированных напитках связан не только с высоким содержанием сахара, но и с сырьем, из которого они производятся, что может повлечь за собой нарушения в работе кишечника, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадского диетолога Марину Вилкову.По ее словам, такие культуры изначально создавали устойчивыми к глифосату — широко применяемому гербициду для уничтожения вредителей и сорняков."Это системный и очень агрессивный гербицид, убивающий, в общем-то, все живое", — сказала она.По мнению специалиста, проблема в том, что остатки этого вещества могут накапливаться в самом растении.Попадание таких веществ в организм может быть связано с нарушениями пищеварения, в том числе длительными. При этом речь может идти не только о краткосрочном дискомфорте, но и о хронических проблемах с кишечником, заключила Вилкова.

