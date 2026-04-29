Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней

Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин, оно вступит в силу 30 июня

2026-04-29T12:01+0500

2026-04-29T12:01+0500

2026-04-29T12:29+0500

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Россия увеличила срок временного пребывания для водителей из стран СНГ и Грузии, занимающихся международными автоперевозками. Теперь они смогут находиться в стране до 180 суток суммарно в течение одного календарного года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Новые правила, призванные упростить работу международных перевозчиков и логистических компаний, касаются профессиональных водителей, которые прибывают в Россию в безвизовом порядке. Как указано в документе, срок временного пребывания в России водителей-граждан стран СНГ и Грузии увеличивается при условии подачи заявления в целях въезда в РФ и пребывания в стране.Ранее срок пребывания водителей из СНГ и Грузии на территории РФ составлял 90 дней.Постановление вступит в силу 30 июня.

