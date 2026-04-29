Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней
Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней
Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин, оно вступит в силу 30 июня
2026-04-29T12:01+0500
2026-04-29T12:01+0500
2026-04-29T12:29+0500
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Россия увеличила срок временного пребывания для водителей из стран СНГ и Грузии, занимающихся международными автоперевозками. Теперь они смогут находиться в стране до 180 суток суммарно в течение одного календарного года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Новые правила, призванные упростить работу международных перевозчиков и логистических компаний, касаются профессиональных водителей, которые прибывают в Россию в безвизовом порядке. Как указано в документе, срок временного пребывания в России водителей-граждан стран СНГ и Грузии увеличивается при условии подачи заявления в целях въезда в РФ и пребывания в стране.Ранее срок пребывания водителей из СНГ и Грузии на территории РФ составлял 90 дней.Постановление вступит в силу 30 июня.
россия
грузия
общество, постановление, премьер-министр, михаил мишустин, россия, водители, снг, грузия
общество, постановление, премьер-министр, михаил мишустин, россия, водители, снг, грузия
Срок пребывания в России водителей из СНГ и Грузии увеличат до 180 дней
12:01 29.04.2026 (обновлено: 12:29 29.04.2026)
Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин, оно вступит в силу 30 июня.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik.
Россия увеличила срок временного пребывания для водителей из стран СНГ и Грузии, занимающихся международными автоперевозками. Теперь они смогут находиться в стране до 180 суток суммарно в течение одного календарного года. Соответствующее постановление
подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Новые правила, призванные упростить работу международных перевозчиков и логистических компаний, касаются профессиональных водителей, которые прибывают в Россию в безвизовом порядке. Как указано в документе, срок временного пребывания в России водителей-граждан стран СНГ и Грузии увеличивается при условии подачи заявления в целях въезда в РФ и пребывания в стране.
Ранее срок пребывания водителей из СНГ и Грузии на территории РФ составлял 90 дней.
"Увеличить срок временного пребывания в Российской Федерации граждан государств-участников Содружества Независимых Государств, а также граждан Грузии, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки", — говорится в документе.
Постановление вступит в силу 30 июня.