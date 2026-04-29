Страны Центральной Азии будут совместно повышать сейсмоустойчивость региона
18:00 29.04.2026 (обновлено: 18:04 29.04.2026)
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла конференция, посвященная Международному дню памяти жертв землетрясений
В Ташкенте прошло мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв землетрясений — 29 апреля. Эта дата учреждена 29 апреля 2025 года Генассамблеей ООН по инициативе Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии будут совместно повышать сейсмоустойчивость региона. Это определено в заявлении о сотрудничестве, подписанном по итогам прошедшей в Ташкенте конференции, посвященной Международному дню памяти жертв землетрясений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
К диалогу пригласили свыше 100 участников из более трех десятков государств, включая представителей правительств, международных организаций, научного сообщества и экспертов в области сейсмологии и управления рисками бедствий.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте прошла конференция, посвященная Международному дню памяти жертв землетрясений
В Ташкенте прошла конференция, посвященная Международному дню памяти жертв землетрясений
© Sputnik / Александра Терехина
Им представили новый региональный проект ПРООН "Усиление системы снижения риска бедствий в регионе Центральной Азии".
Проект финансируется Правительством Японии в размере $4,9 млн и реализуется в партнерстве с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий (ЦЧССРБ).
Он направлен на укрепление региональной координации, совершенствование механизмов совместного реагирования, внедрение современных систем мониторинга и оповещения о землетрясениях, а также повышение готовности к трансграничным чрезвычайным ситуациям.
Заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и глава МЧС республики Азизбек Икрамов рассказали о мерах по обеспечению сейсмобезопасности страны.
Для развития сейсмологии требуется создание полной сети онлайн-наблюдений за землетрясениями, отметил Раматов.
В связи с этим за последние пять лет количество онлайн-станций мониторинга увеличилось в семь раз — с 35 до 250.
"На основе интеграции с глобальной системой сейсмического мониторинга налажен прямой обмен данными в режиме реального времени со станциями Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, посредством программы SeisComP5", — сказал заместитель премьер-министра РУз.
Раматов также сообщил, что за последние годы в Узбекистане прияли два закона, два указа и пять постановлений президента, а также более десяти нормативных документов Кабмина в области сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости зданий, сооружений и повышения уровня сейсмической безопасности.
Другие заявления Ачилбая Раматова:
за последние два года впервые создана цифровая карта технических разломов более ста объектов, а также база акселерограмм 217 городов и районов;
запущена цифровая онлайн-платформа для проектирования и экспертизы зданий с использованием современных сейсмологических данных;
организована система мониторинга дамб и водохранилищ, включая установку 148 новых станций и космический мониторинг 29 крупных объектов;
работа по развитию систем сейсмической безопасности в Узбекистане включает цифровизацию, внедрение искусственного интеллекта и совершенствование стандартов;
крупные строительные проекты реализуют с учетом сейсмологических заключений уже на ранних этапах;
особое внимание уделяется системной подготовке населения к адекватным и грамотным действиям в условиях сейсмической активности;
с 2023 года внедрена система регулярных учений и мероприятий по обучению граждан действиям при землетрясениях, охватывающая 48,1% населения. К концу следующего года планируется охватить 100% населения.
В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Азизбек Икрамов сообщил, что благодаря Национальной образовательной платформе подготовки населения к землетрясениям, запущенной в Узбекистане, необходимые знания получили более 7 млн граждан.
"С использованием мобильных симуляторов землетрясений проведены практические занятия с охватом более одного миллиона человек, где отрабатывались навыки по действиям до, во время и после землетрясения", — сказал он.
Другие заявления Икрамова:
в Республиканском центре сейсмопрогностического мониторинга налажен мониторинг сейсмической опасности как на территории Узбекистана, так и в трансграничных регионах;
на основе многолетних исследований территорию республики разделили на сейсмические микрозоны, усилили деятельность научных институтов в области сейсмологии и строительной инженерии, создали специализированные научные учреждения.
Вопросы снижения риска бедствий — неотъемлемая часть госполитики Узбекистана в области безопасности, устойчивого развития и защиты населения, отметил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Хуршид Сотиев.
При этом замглавы МЧС республики подчеркнул важность консолидированных действий.
"Мы ясно осознаем, что перед лицом крупных природных угроз усилий одной страны, даже самых последовательных, недостаточно. Землетрясения не признают государственных границ, и их последствия могут затрагивать целые регионы, оказывать влияние на транспортную, энергетическую, социальную и гуманитарную устойчивость соседних государств. Именно поэтому для Центральной Азии региональное сотрудничество в данной сфере является не просто желательной формой взаимодействия, а объективной необходимостью", — сказал он.
Центральная Азия остается одним из наиболее сейсмоопасных регионов мира. Ежегодно здесь фиксируется более 23 тыс. землетрясений.
© SputnikСтраны ЦА подписали Совместное заявление о сотрудничестве по повышению сейсмической устойчивости
Страны ЦА подписали Совместное заявление о сотрудничестве по повышению сейсмической устойчивости
© Sputnik
Общую приверженность стран ЦА к укреплению сейсмоустойчивости, повышению готовности к реагированию и обеспечению эффективного восстановления после ЧС подтверждает подписанное Совместное заявление о сотрудничестве в области повышения сейсмической устойчивости региона.
© SputnikСтраны ЦА подписали Совместное заявление о сотрудничестве по повышению сейсмической устойчивости
Страны ЦА подписали Совместное заявление о сотрудничестве по повышению сейсмической устойчивости
© Sputnik
В документе особое внимание уделено обмену данными, развитию совместных механизмов раннего предупреждения, наращиванию институционального потенциала и расширению регионального партнерства.
© Sputnik / Александра ТерехинаВ Ташкенте почтили память жертв землетрясений.
В Ташкенте почтили память жертв землетрясений.
© Sputnik / Александра Терехина
В тот же день в Ташкенте почтили память жертв землетрясений. Торжественное мероприятие состоялось у монумента "Мужество". Участники конференции — представители МЧС, специалисты и гости из разных стран возложили цветы к монументу. Также прошел небольшой парад.