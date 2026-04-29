Страны Центральной Азии будут совместно повышать сейсмоустойчивость региона

В Ташкенте прошло мероприятие, посвященное Международному дню памяти жертв землетрясений — 29 апреля. Эта дата учреждена 29 апреля 2025 года Генассамблеей ООН по инициативе Узбекистана

2026-04-29T18:04+0500

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии будут совместно повышать сейсмоустойчивость региона. Это определено в заявлении о сотрудничестве, подписанном по итогам прошедшей в Ташкенте конференции, посвященной Международному дню памяти жертв землетрясений, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.К диалогу пригласили свыше 100 участников из более трех десятков государств, включая представителей правительств, международных организаций, научного сообщества и экспертов в области сейсмологии и управления рисками бедствий.Им представили новый региональный проект ПРООН "Усиление системы снижения риска бедствий в регионе Центральной Азии".Проект финансируется Правительством Японии в размере $4,9 млн и реализуется в партнерстве с Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска бедствий (ЦЧССРБ).Он направлен на укрепление региональной координации, совершенствование механизмов совместного реагирования, внедрение современных систем мониторинга и оповещения о землетрясениях, а также повышение готовности к трансграничным чрезвычайным ситуациям.Заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и глава МЧС республики Азизбек Икрамов рассказали о мерах по обеспечению сейсмобезопасности страны.Для развития сейсмологии требуется создание полной сети онлайн-наблюдений за землетрясениями, отметил Раматов.В связи с этим за последние пять лет количество онлайн-станций мониторинга увеличилось в семь раз — с 35 до 250.Раматов также сообщил, что за последние годы в Узбекистане прияли два закона, два указа и пять постановлений президента, а также более десяти нормативных документов Кабмина в области сейсмологии, обеспечения сейсмостойкости зданий, сооружений и повышения уровня сейсмической безопасности.Другие заявления Ачилбая Раматова:В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Азизбек Икрамов сообщил, что благодаря Национальной образовательной платформе подготовки населения к землетрясениям, запущенной в Узбекистане, необходимые знания получили более 7 млн граждан.Другие заявления Икрамова:Вопросы снижения риска бедствий — неотъемлемая часть госполитики Узбекистана в области безопасности, устойчивого развития и защиты населения, отметил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Хуршид Сотиев.При этом замглавы МЧС республики подчеркнул важность консолидированных действий.Центральная Азия остается одним из наиболее сейсмоопасных регионов мира. Ежегодно здесь фиксируется более 23 тыс. землетрясений.Общую приверженность стран ЦА к укреплению сейсмоустойчивости, повышению готовности к реагированию и обеспечению эффективного восстановления после ЧС подтверждает подписанное Совместное заявление о сотрудничестве в области повышения сейсмической устойчивости региона.В документе особое внимание уделено обмену данными, развитию совместных механизмов раннего предупреждения, наращиванию институционального потенциала и расширению регионального партнерства.В тот же день в Ташкенте почтили память жертв землетрясений. Торжественное мероприятие состоялось у монумента "Мужество". Участники конференции — представители МЧС, специалисты и гости из разных стран возложили цветы к монументу. Также прошел небольшой парад.

