В МПЦ Sputnik обсудят дальнейшие перспективы развития ШОС
Речь пойдет в том числе о том, какие угрозы стоят перед Шанхайской организаций сотрудничества, которая в этом году отмечает 25-летие
2026-04-29T14:03+0500
В МПЦ Sputnik обсудят дальнейшие перспективы развития ШОС
Речь пойдет в том числе о том, какие угрозы стоят перед Шанхайской организаций сотрудничества, которая в этом году отмечает 25-летие.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоится видеомост Астана - Москва — Минск — Ташкент — Шанхай на тему: "25 лет ШОС: дальнейшие перспективы развития".
Мероприятие пройдет 30 апреля в 12.00 по ташкентскому времени.
Станислав Королев, председатель правления Евразийского аналитического центра, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России.
Эдуард Полетаев, руководитель общественного фонда "Мир Евразии";
Петр Своик, общественный деятель, экономист.
Ольга Лазоркина, аналитик Института стратегических исследований.
Рано Турсунова, доцент кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии.
Антон Бугаенко, руководитель программы китайских и азиатских исследований ЕАМИ, в Китае докторант Шанхайского университета иностранных языков.
В 2026 году Шанхайской организации сотрудничества исполняется 25 лет. Ее основали в 2001 году лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017-ом к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году — Иран.
Какие угрозы стоят перед организацией? Какова ее роль в построении многополярного мира? Каковы дальнейшие перспективы развития? На эти и другие вопросы ответят участники встречи.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.