Вклад отраслей экономики в ВВП Узбекистана — инфографика
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе-марте 2026 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 447,9 трлн сумов
2026-04-29T16:00+0500
По информации Нацкомстата, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в первом квартале 2026 года стали сфера услуг — 56,2% и промышленность — 29,2%.
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–марте 2026 года объем валового внутреннего продукта республики в текущих ценах составил 447,9 трлн сумов.
По информации Нацкомстата, ключевыми факторами роста ВВП Узбекистана в первом квартале 2026 года стали сфера услуг — 56,2% и промышленность — 29,2%.
“По сравнению с аналогичным периодом 2025 года доля промышленности в отраслевой структуре ВВП (ВДС) увеличилась с 27,8% до 29,2%, строительства — с 6,1% до 6,2%, в то время как доля сферы услуг снизилась с 57,6% до 56,2%, сельского, лесного и рыбного хозяйства — с 8,5% до 8,4%”, — говорится в сообщении.
В январе–марте 2026 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 447,9 трлн сумов. Этот показатель увеличился на 8,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.
Темпы экономического роста — результат положительной динамики в основных отраслях экономики. Так, валовая добавленная стоимость, создаваемая всеми ее отраслями, составила 95,4% от общего объема ВВП и выросла на 8,7% (вклад в прирост ВВП — 8,4 процентных пункта).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.