Хадж-2026: паломников из Узбекистана начнут отправлять в Саудовскую Аравию 2 мая
Хадж-2026: паломников из Узбекистана начнут отправлять в Саудовскую Аравию 2 мая
Прямые авиаперелеты в Медину организуют из девяти городов республики, включая Ташкент, Наманган, Фергану, Андижан, Самарканд, Бухару, Карши, Термез и Ургенч
2026-04-29T15:06+0500
2026-04-29T15:06+0500
2026-04-29T16:28+0500
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане официально объявили о начале сезона Хаджа-2026. Первые группы паломников отправятся в Саудовскую Аравию 2 мая.Прямые авиаперелеты в Медину организуют из девяти городов республики, включая Ташкент, Наманган, Фергану, Андижан, Самарканд, Бухару, Карши, Термез и Ургенч.Перевозку паломников в Саудовскую Аравию будет осуществлять саудовская авиакомпания FlyAdeal, а обратные рейсы в Узбекистан — национальный перевозчик Uzbekistan Airways.Для подготовки к хаджу провели большую организационную работу:Каждому паломнику выдают:В настоящее время рабочие группы находятся в Саудовской Аравии и создают условия для проживания паломников в Мекке и Медине, а также в долинах Мина и Арафат, где верующие совершают основные обряды хаджа.Все правила и рекомендации для паломников публикуют на официальных ресурсах Управления мусульман Узбекистана, отметили в религиозной организации.Стоимость хаджа в этом году составит 77 млн 73 тыс. сумов на человека, сообщили Sputnik Узбекистан в Центре организации хаджа и умры при ДУМ РУз.Квота составляет 15 тыс. человек.
узбекистан, хадж, паломничество, саудовская аравия, управление мусульман узбекистана
Хадж-2026: паломников из Узбекистана начнут отправлять в Саудовскую Аравию 2 мая
15:06 29.04.2026 (обновлено: 16:28 29.04.2026)
Прямые авиаперелеты в Медину организуют из девяти городов республики, включая Ташкент, Наманган, Фергану, Андижан, Самарканд, Бухару, Карши, Термез и Ургенч.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik
. В Узбекистане официально объявили
о начале сезона Хаджа-2026. Первые группы паломников отправятся в Саудовскую Аравию 2 мая.
“Сезон хаджа 2026 года в Узбекистане начнется 2 мая. Ежедневные рейсы из нашей страны в Саудовскую Аравию будут выполняться до 18 мая”, — говорится в сообщении Управления мусульман РУз.
Прямые авиаперелеты в Медину организуют из девяти городов республики, включая Ташкент, Наманган, Фергану, Андижан, Самарканд, Бухару, Карши, Термез и Ургенч.
Перевозку паломников в Саудовскую Аравию будет осуществлять саудовская авиакомпания FlyAdeal, а обратные рейсы в Узбекистан — национальный перевозчик Uzbekistan Airways.
Для подготовки к хаджу провели большую организационную работу:
все паломники прошли медобследование и получили вакцину против менингита;
завершено оформление виз и необходимых документов;
назначены руководители групп и проведены подготовительные занятия.
Каждому паломнику выдают:
путеводитель "Хадж – великое поклонение";
зарядное устройство для телефона.
В настоящее время рабочие группы находятся в Саудовской Аравии и создают условия для проживания паломников в Мекке и Медине, а также в долинах Мина и Арафат, где верующие совершают основные обряды хаджа.
Все правила и рекомендации для паломников публикуют на официальных ресурсах Управления мусульман Узбекистана, отметили в религиозной организации.
Стоимость хаджа в этом году составит 77 млн 73 тыс. сумов на человека, сообщили Sputnik Узбекистан
в Центре организации хаджа и умры при ДУМ РУз.
Квота составляет 15 тыс. человек.