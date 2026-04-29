Хадж-2026: паломников из Узбекистана начнут отправлять в Саудовскую Аравию 2 мая

2026-04-29T15:06+0500

ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В Узбекистане официально объявили о начале сезона Хаджа-2026. Первые группы паломников отправятся в Саудовскую Аравию 2 мая.Прямые авиаперелеты в Медину организуют из девяти городов республики, включая Ташкент, Наманган, Фергану, Андижан, Самарканд, Бухару, Карши, Термез и Ургенч.Перевозку паломников в Саудовскую Аравию будет осуществлять саудовская авиакомпания FlyAdeal, а обратные рейсы в Узбекистан — национальный перевозчик Uzbekistan Airways.Для подготовки к хаджу провели большую организационную работу:Каждому паломнику выдают:В настоящее время рабочие группы находятся в Саудовской Аравии и создают условия для проживания паломников в Мекке и Медине, а также в долинах Мина и Арафат, где верующие совершают основные обряды хаджа.Все правила и рекомендации для паломников публикуют на официальных ресурсах Управления мусульман Узбекистана, отметили в религиозной организации.Стоимость хаджа в этом году составит 77 млн 73 тыс. сумов на человека, сообщили Sputnik Узбекистан в Центре организации хаджа и умры при ДУМ РУз.Квота составляет 15 тыс. человек.

