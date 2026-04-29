"Закрытая дверь": диалог с прошлым на новой выставке Умара Раджабова в Ташкенте
В Международном караван-сарае культуры имени Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана открылась персональная выставка художника Умара Раджабова. Образ закрытой двери в названии экспозиции — это не преграда, а приглашение к поиску
2026-04-29T19:00+0500
выставка
искусство
живопись
фото
фотолента
художник
картины
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Персональная выставка "Закрытая дверь" стала важной вехой в творческой биографии Умара Раджабова — признанного узбекистанского художника-живописца, педагога и активного участника международных художественных процессов.Родившийся в 1985 году в Хорезмской области, он с раннего детства проявлял интерес к изобразительному искусству, самостоятельно копируя иллюстрации и постепенно формируя собственный художественный язык.Профессиональное становление художника связано с Национальным институтом художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, где он окончил бакалавриат и получил магистерское образование по направлению монументальной живописи. Сегодня Умар Раджабов — доцент кафедры и преподаватель, активно передающий свой опыт молодому поколению художников.Экспозиция включает живописные работы, созданные им за последние два года. Это уже седьмая персональная выставка Раджабова, знаменующая новый этап его художественного развития. В центре концепции — образ "закрытой двери", выступающий метафорой утраченных знаний, забытых эпох и скрытых смыслов. Через этот символ художник исследует историческую память, предлагая зрителю задуматься о невидимых связях прошлого и настоящего. Творчество Раджабова давно вышло за пределы национального контекста: его работы находятся в частных коллекциях России, Китая, Турции и других стран. Он является участником международных конкурсов, биеннале и симпозиумов, а также амбассадором бренда художественных материалов "Невская палитра" в Ташкенте. Несмотря на насыщенную выставочную деятельность, художник активно занимается образовательной практикой, проводя мастер-классы как в Узбекистане, так и за рубежом. Открытость и стремление к диалогу делают Умара Раджабова важной фигурой в современном художественном пространстве.
выставка, искусство, живопись, фото, фотолента, художник, картины, фото
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка "Закрытая дверь" Умара Раджабова
Персональная выставка Закрытая дверь Умара Раджабова - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Персональная выставка "Закрытая дверь" Умара Раджабова
