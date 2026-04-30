Что российские компании представили на выставках здравоохранения и красоты в Ташкенте

Россия на выставках была представлена коллективными стендами Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана, а также более чем 20 компаниями с индивидуальными стендами

2026-04-30T18:13+0500

В выставочном комплексе CAEx Uzbekistan с 28 по 30 апреля прошли две большие международные выставки "Здравоохранение — TIHE 2026" и индустрии красоты, косметологии и парфюмерно-косметической отрасли — Beauty Uzbekistan 2026. Их организовали международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Россия на выставках была представлена коллективными стендами Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана, а также более чем 20 компаниями с индивидуальными стендами. Экспозиция 30-й юбилейной международной выставки "Здравоохранение – TIHE 2026" охватила различные направления медицины: оборудование и решения для диагностики, лабораторий, стационаров, хирургии, офтальмологии, физиотерапии, реанимации и другие.Всего в выставке участвовали свыше 300 компаний и брендов из 20 стран — Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Узбекистана и других.Специалист Центра поддержки экспорта Санкт-Петербурга Евгения Ивашина рассказала, что на выставке Санкт-Петербург представляли пять компаний с эндоскопическим оборудованием, оборудованием для производства медицинских компрессионных изделий, реагентами для лабораторных исследований и гемостатическими препаратами.На выставке дебютировали 85 компаний из 13 стран. Одна из них — "Метиз ортопедия" из Московской области.На выставке TIHE-2026 Татарстан представляли пять компаний, которые презентовали свою продукцию в сфере средств индивидуальной защиты, упаковочных материалов, утилизационных контейнеров, эндохирургического оборудования и осветительного оборудования для хирургии.В эти же дни в CAEx Uzbekistan прошла выставка Beauty Uzbekistan 2026 с участием более 100 компаний и брендов из 15 стран, включая Казахстан, Китай, Россию, Республику Корея и другие. Выставка включала в себя два основных раздела — парфюмерно-косметическую отрасль и эстетическую медицину, аппаратную косметологию и антивозрастной уход.Подробнее о выставках — в видео Sputnik Узбекистан.

