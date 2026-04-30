Что российские компании представили на выставках здравоохранения и красоты в Ташкенте
© Sputnik
Подписаться
Эксклюзив
В выставочном комплексе CAEx Uzbekistan с 28 по 30 апреля прошли две большие международные выставки "Здравоохранение — TIHE 2026" и индустрии красоты, косметологии и парфюмерно-косметической отрасли — Beauty Uzbekistan 2026. Их организовали международная выставочная компания Iteca Exhibitions и ее партнер ICA Eurasia Group, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Россия на выставках была представлена коллективными стендами Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана, а также более чем 20 компаниями с индивидуальными стендами.
Экспозиция 30-й юбилейной международной выставки "Здравоохранение – TIHE 2026" охватила различные направления медицины: оборудование и решения для диагностики, лабораторий, стационаров, хирургии, офтальмологии, физиотерапии, реанимации и другие.
Всего в выставке участвовали свыше 300 компаний и брендов из 20 стран — Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России, Узбекистана и других.
Специалист Центра поддержки экспорта Санкт-Петербурга Евгения Ивашина рассказала, что на выставке Санкт-Петербург представляли пять компаний с эндоскопическим оборудованием, оборудованием для производства медицинских компрессионных изделий, реагентами для лабораторных исследований и гемостатическими препаратами.
"Многие компании уже имеют экспортный опыт в Узбекистане, они познакомились с новыми коллегами, будущими партнерами, провели переговоры, и мы надеемся от лица Центра поддержки экспорта, на плодотворное сотрудничество наших компаний с узбекскими партнерами", — отметила она.
На выставке дебютировали 85 компаний из 13 стран. Одна из них — "Метиз ортопедия" из Московской области.
"Мы впервые принимаем участие в этой выставке. В целом очень высокий уровень организации, здесь очень много полезных контактов. Люди интересуются, компании проявляют определенную заинтересованность по продукту. На данный момент мы уже работаем с узбекской компанией в плане поставок нашей анатомической обуви. Уже порядка десяти месяцев мы производим отгрузку в эту прекрасную солнечную страну", — сказал руководитель направления экспорта компании Виталий Деребизов.
На выставке TIHE-2026 Татарстан представляли пять компаний, которые презентовали свою продукцию в сфере средств индивидуальной защиты, упаковочных материалов, утилизационных контейнеров, эндохирургического оборудования и осветительного оборудования для хирургии.
"За прошедшие три дня компании получили понимание того, как нужно развиваться на рынке Узбекистана, какие шаги им нужно предпринять, что может затормозить их процессы. Договора пока не подписали, но получили множество контактов, полезных для проработки и дальнейшего взаимодействия", — отметил замруководителя Центра поддержки экспорта некоммерческой микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан" Айрат Валеев.
В эти же дни в CAEx Uzbekistan прошла выставка Beauty Uzbekistan 2026 с участием более 100 компаний и брендов из 15 стран, включая Казахстан, Китай, Россию, Республику Корея и другие. Выставка включала в себя два основных раздела — парфюмерно-косметическую отрасль и эстетическую медицину, аппаратную косметологию и антивозрастной уход.
Подробнее о выставках — в видео Sputnik Узбекистан.