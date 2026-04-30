Новый посол Узбекистана в ОАЭ вручил копии верительных грамот замглавы МИД Эмиратов
Умид Шодиев заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами.
2026-04-30T15:00+0500
Новый посол Узбекистана в ОАЭ вручил копии верительных грамот замглавы МИД Эмиратов
13:35 30.04.2026 (обновлено: 15:00 30.04.2026)
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в ОАЭ Умид Шодиев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Эмиратов Умару Убайду аль-Шамси, сообщает
ИА "Дунё".
“Омар аль-Шамси пожелал новому послу успехов в выполнении своих обязанностей и выразил готовность расширять отношения между ОАЭ и Узбекистаном во всех сферах. Посол Узбекистана заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами”, — говорится в сообщении.
Новому послу РУз 43 года. Ранее он занимал различные посты, в том числе в диппредставительствах республики в Вашингтоне и Нью-Йорке, работал постпредом Узбекистана при ЮНЕСКО, а также председателем Комитета по туризму РУз.
Умид Шодиев сменил Абдулазиза Аккулова, возглавлявшего посольство Узбекистана в ОАЭ в 2022-2025 годах и назначенного декабре 2025-го председателем Комитета по туризму РУз.