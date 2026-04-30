Новый посол Узбекистана в ОАЭ вручил копии верительных грамот замглавы МИД Эмиратов

Умид Шодиев заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами.

2026-04-30T13:35+0500

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в ОАЭ Умид Шодиев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Эмиратов Умару Убайду аль-Шамси, сообщает ИА "Дунё".Новому послу РУз 43 года. Ранее он занимал различные посты, в том числе в диппредставительствах республики в Вашингтоне и Нью-Йорке, работал постпредом Узбекистана при ЮНЕСКО, а также председателем Комитета по туризму РУз.Умид Шодиев сменил Абдулазиза Аккулова, возглавлявшего посольство Узбекистана в ОАЭ в 2022-2025 годах и назначенного декабре 2025-го председателем Комитета по туризму РУз.

