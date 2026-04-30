Премьер-министра Чехии официально встретили в Узбекистане
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония встречи Премьер-министра Чехии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Андрей Бабиш 29-30 апреля находится в республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, прибывшего Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
“На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, тепло встретив высокого гостя, пригласил его на пьедестал”, — говорится в сообщении.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Чехии.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония встречи Премьер-министра Чехии
Состоялась церемония встречи Премьер-министра Чехии
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСостоялась церемония встречи Премьер-министра Чехии
Состоялась церемония встречи Премьер-министра Чехии
© Пресс-служба президента Узбекистана
По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне. По итогам встречи ожидается подписание пакета двусторонних документов.