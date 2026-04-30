Премьер-министра Чехии официально встретили в Узбекистане

Андрей Бабиш 29-30 апреля находится в республике с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В резиденции "Куксарой" прошла церемония официальной встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, прибывшего Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Узбекистана и Чехии. Лидеры обошли строй почетного караула и поприветствовали членов официальных делегаций.По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне. По итогам встречи ожидается подписание пакета двусторонних документов.

