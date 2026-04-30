https://uz.sputniknews.ru/20260430/prisoedinenie-uzbekistana-k-sisteme-tamojennogo-tranzita-57240270.html
ЕАЭС: в ЕЭК обсудили присоединение Узбекистана к системе таможенного транзита
Sputnik Узбекистан
Стороны подчеркнули важность развития диалога между странами Евразийского экономического союза и Узбекистаном, а также поддержания системных контактов для реализации задач по углублению интеграционных процессов
2026-04-30T16:40+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
таможня
транзит
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57240890_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_0c055cd58fee20005feb6d23ac50cc7e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57240890_87:75:1200:909_1920x0_80_0_0_e25db8d7ef88976fbf23698743d012e8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik.
В ЕЭК обсудили присоединение Узбекистана к системе таможенного транзита ЕАЭС, сообщает
пресс-служба комиссии.
Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев встретился с полномочным представителем Правительства республики в ЕЭК Фанилем Кадировым и представителем Таможенного комитета Узбекистана в РФ Ровшаном Акрамовым.
“Стороны обсудили актуальные вопросы таможенного сотрудничества и дальнейшие шаги по реализации интеграционных проектов, таких как организация обмена таможенной информацией и присоединение Республики Узбекистан к Соглашению о единой системе таможенного транзита ЕАЭС”, — говорится в сообщении.
Отдельное внимание собеседники уделили практической реализации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, а также эффектам от их применения для добросовестного бизнеса.
Министр ЕЭК пригласил представителей Узбекистана принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет 28-29 мая в Астане. В ходе ЕЭФ-2026 таможенный блок проведет панельную сессию, основными темами которой станут цифровизация таможенных процессов и перспективы внедрения элементов ИИ в деятельность таможенных органов.
“Стороны подчеркнули важность развития диалога между странами Евразийского экономического союза и Узбекистаном, а также поддержания системных контактов для реализации задач по углублению интеграционных процессов”, — говорится в сообщении.
Для справки: Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок вступило в силу с 11 февраля текущего года. За это время осуществлено уже более 30 тыс. перевозок товаров по территории ЕАЭС с применением электронных навигационных пломб.