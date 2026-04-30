https://uz.sputniknews.ru/20260430/prisoedinenie-uzbekistana-k-sisteme-tamojennogo-tranzita-57240270.html

ЕАЭС: в ЕЭК обсудили присоединение Узбекистана к системе таможенного транзита

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули важность развития диалога между странами Евразийского экономического союза и Узбекистаном, а также поддержания системных контактов для реализации задач по углублению интеграционных процессов

2026-04-30T16:40+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

еэк

таможня

транзит

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57240890_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_0c055cd58fee20005feb6d23ac50cc7e.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. В ЕЭК обсудили присоединение Узбекистана к системе таможенного транзита ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев встретился с полномочным представителем Правительства республики в ЕЭК Фанилем Кадировым и представителем Таможенного комитета Узбекистана в РФ Ровшаном Акрамовым.Отдельное внимание собеседники уделили практической реализации Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, а также эффектам от их применения для добросовестного бизнеса.Министр ЕЭК пригласил представителей Узбекистана принять участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет 28-29 мая в Астане. В ходе ЕЭФ-2026 таможенный блок проведет панельную сессию, основными темами которой станут цифровизация таможенных процессов и перспективы внедрения элементов ИИ в деятельность таможенных органов.Для справки: Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок вступило в силу с 11 февраля текущего года. За это время осуществлено уже более 30 тыс. перевозок товаров по территории ЕАЭС с применением электронных навигационных пломб.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_UZ

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

