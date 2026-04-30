Путин по телефону сообщил Трампу о готовности объявить перемирие к 9 Мая

он состоялся по инициативе Москвы и продолжался более полутора часов;

общение Президентов велось в дружеском ключе, было откровенным и деловым;

Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки Президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице "Вашингтон Хилтон". Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия;

Путин передал Меланье Трамп поздравления с днем рождения и отметил ее вклад в воссоединение российских и украинских семей с детьми;

Владимир Путин считает правильным решение Дональда Трампа продлить режим прекращения огня в отношении Ирана. Это должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации обстановки;

Президент России обратил внимание на неизбежные, крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль вновь перейдут к силовым акциям;

Москва считает совсем неприемлемым и опасным вариант с наземной операцией на территории исламской республики;

РФ твердо настроена оказывать всемерное содействие дипломатическим усилиям по поиску мирной развязки кризиса и предложила ряд соображений, направленных на урегулирование разногласий вокруг иранской ядерной программы;

Россия продолжит активные контакты с Ираном, странами Персидского залива, Израилем и Соединенными Штатами;

по просьбе Трампа Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии соприкосновения, где российские войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника;

было упомянуто и то, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тыс. тел погибших, а они РФ — чуть более пятисот;

Владимир Путин и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта;

российский лидер прямо сказал, что Киев прибегает к откровенно террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории;

Путин вновь подтвердил, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Конечно, Москва предпочла бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса, для этого Зеленский должен положительно отреагировать на известные предложения, которые излагались неоднократно, в том числе и американской стороной;

лидеры также обсудили перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике;

президенты договорились и далее поддерживать контакты — как личные, так и на уровне своих помощников и представителей;