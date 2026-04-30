https://uz.sputniknews.ru/20260430/skolko-v-srednem-zarabatyvayut-v-uzbekistane--infografika-57253566.html
Сколько в среднем зарабатывают в Узбекистане — инфографика
Sputnik Узбекистан
В январе-марте 2026 года среднемесячная заработная плата в республике составила 6 825,9 тыс. сумов, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го
2026-04-30T18:45+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57244773_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0ac15606edc49b91c7ce619d37de0888.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57244773_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_dce43fedd5630a8454ee396b8c91172f.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
В январе–марте 2026 года среднемесячная заработная плата в республике составила 6 826 млн сумов, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
В первом квартале текущего года самую большую среднемесячную зарплату зафиксировали в Ташкенте — 11,684 млн сумов (+18,8%) и в Навоийской области — 8,453 млн сумов (+15,7%). Самую низкую — в Кашкадарьинской области — 4,665 млн сумов (+14,3%).
По данным Нацкомстата, в январе–марте 2026 года среднемесячная заработная плата в республике составила 6, 826 млн сумов, что на 17,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.