Топ-5 регионов-лидеров Узбекистана по приросту ВВП — инфографика
Нацкомстат республики опубликовал информацию о том, в каких областях Узбекистана валовой региональный продукт растет быстрее всего
2026-04-30T11:45+0500
По предварительным данным Национального комитета РУз по статистике, в январе–марте 2026 года объем валового внутреннего продукта Узбекистана в текущих ценах составил 447,9 трлн сумов, увеличившись на 8,7% по сравнению с 2025 годом.В топ-5 регионов по темпам экономического роста лидирует Ташкент — 94,5 трлн сумов (+13%), замыкают его Самаркандская — 27,6 трлн сумов (+9,6 %) и Бухарская области — 18,2 трлн сумов (+9,6 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
