В МПЦ Sputnik обсудили дальнейшие перспективы развития ШОС — видео
Речь шла в том числе о том, какие угрозы стоят перед Шанхайской организацией сотрудничества, которая в этом году отмечает 25-летие
2026-04-30T12:04+0500
12:04 30.04.2026 (обновлено: 13:16 30.04.2026)
Речь шла и о том, какие угрозы стоят перед Шанхайской организацией сотрудничества, которая в этом году отмечает 25-летие.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Астана – Москва – Минск – Ташкент – Шанхай на тему: "25 лет ШОС: дальнейшие перспективы развития".
Станислав Королев, председатель правления Евразийского аналитического центра, директор Национального центра народной дипломатии ШОС в России;
Эдуард Полетаев, руководитель общественного фонда "Мир Евразии";
Петр Своик, общественный деятель, экономист;
Ольга Лазоркина, аналитик Института стратегических исследований;
Рано Турсунова, профессор кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии;
Антон Бугаенко, руководитель программы китайских и азиатских исследований ЕАМИ, в Китае докторант Шанхайского университета иностранных языков.
В 2026 году Шанхайской организации сотрудничества исполняется 25 лет. Ее основали в 2001 году лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году — Иран.
Участники встречи поделились своим видением того, какие угрозы стоят перед организацией, какова ее роль в построении многополярного мира, рассмотрели дальнейшие перспективы развития ШОС.