https://uz.sputniknews.ru/20260430/v-uzbekistan-iz-velikobritanii-vernuli-10-bestsennyx-artefaktov-57249079.html

В Узбекистан из Великобритании вернули 10 бесценных артефактов

Sputnik Узбекистан

Часть находок связана с культурой Кушанского периода, древним Термезом, буддийскими художественными традициями и наследием Согда. Некоторые предметы датируются II–VIII веками нашей эры.

2026-04-30T14:49+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57245855_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_a4fa662617c2831a9ceab710ea799798.jpg

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Благодаря совместной работе Центра исламской цивилизации в Узбекистане, Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия РУз (WOSCU) и других структур в республику из Великобритании вернули 10 уникальных шедевров мирового значения.“Возвращение исторических артефактов стало результатом продолжавшегося в течение нескольких месяцев широкомасштабного и сложного международного сотрудничества. В этом процессе приняли участие десятки специалистов из разных стран — эксперты, юристы, искусствоведы, а также представители правоохранительных органов. Была сформирована международная рабочая группа с участием зарубежных специалистов, членов WOSCU, ученых в области истории искусства и экспертов по культурному наследию”, — отметил директор Центра исламской цивилизации в Узбекистане, председатель правления WOSCU Фирдавс Абдухаликов.Находки представили участникам международного медиа-ивента "История и культурное наследие Великих Тимуридов", организованного в Посольстве Узбекистана в Лондоне.Часть находок связана с культурой Кушанского периода, древним Термезом, буддийскими художественными традициями и наследием Согда. Некоторые из них датируются II–VIII веками нашей эры.Среди возвращенных артефактов — уникальный темуридский кенотаф (надгробие), принадлежавший королевской персоне.“Мы гордимся тем, что сегодня имеем возможность передать эти ценности народу Узбекистана. Видим, какое большое внимание Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделяет вопросам культуры, исторической памяти и возвращения национального наследия. Все это создает важные условия для подобных инициатив и объединяет усилия разных стран ради благородной цели, — отметил детектив-суперинтендант Керри Вуд, руководитель подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.Cреди возвращенных объектов особое место занимают скульптурные головы из штука и терракоты, датируемые приблизительно II–V веками нашей эры. Они характерны для культурной среды Кушанского периода и буддийских художественных центров древнего Термеза, включая Кара-Тепе, Фаяз-Тепе и Дальверзинтепа.Не меньший интерес представляют фрагменты древних настенных росписей. Часть из них может быть связана с согдийской художественной традицией VII–VIII веков либо с более ранними монументальными школами юга Узбекистана.В рамках церемонии состоялось торжественное подписание официальных документов и обмен сертификатами, подтверждающими законную передачу возвращенных культурных ценностей Центру исламской цивилизации в УзбекистанеПо возвращении в Ташкент, предметы пройдут дополнительную атрибуцию, реставрационное обследование и научное описание. Это позволит ввести их в международный академический оборот и впервые представить широкой общественности как возвращенную часть исторической памяти Узбекистана.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

