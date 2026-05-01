https://uz.sputniknews.ru/20260501/sferi-uzbekistan-zarplata-infografika-57266374.html
Sputnik Узбекистан
2026-05-01T14:41+0500
инфографика
узбекистан
заработная плата
зарплата
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57243901_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d47a201936a5ee20f15fce03947cfe73.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/1e/57243901_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_618836e1c527e7181ec5bebc271f1d6f.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, узбекистан, заработная плата, зарплата, статистика, инфографика
В каких сферах в Узбекистане большие зарплаты — инфографика
14:41 01.05.2026 (обновлено: 14:54 01.05.2026)
В первые три месяца 2026 года средняя заработная плата в республике составила 6 млн 825 тыс. сумов.
Показатель на 17,4% увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ташкенте (11, 684 млн сумов) и Навоийской области (8,453 млн сумов), а самые низкие — в Сурхандарьинской (4,724 млн сумов) и Кашкадарьинской (4,665 млн сумов) областях.
Самые высокие доходы у граждан, работающих в сфере банковской деятельности, страхования и лизинга: по сравнению с тем же периодом 2025 года они увеличились на 18,2%. Самая низкая средняя заработная плата зафиксирована в сферах здравоохранения и оказания соцуслуг, даже несмотря на рост в 13% к марту предыдущего года.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.