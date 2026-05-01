Как изменился внешнеторговый оборот Узбекистана — инфографика

Sputnik Узбекистан

Наибольший объем внешнеторгового оборота республики зафиксирован с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией и Южной Кореей.

2026-05-01T17:22+0500

По данным Нацкомстата, в январе–марте 2026 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана составил $18 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на $471 млн, или на 2,7%.Объем экспорта из республики за первые два месяца 2026 года снизился на 29,3% (до $5,81 млрд), а импорт достиг $12,21 млрд (прирост к январю-февралю 2025 года на 30,8%).В результате наблюдалось отрицательное сальдо в размере $6,40 млрд.Тем не менее, экспорт товаров (кроме специального экспорта) вырос на 26,2% по сравнению с прошлым годом и составил $3,48 млрд.В первые два месяца 2026 года Узбекистан осуществил торговые отношения с более чем 170 странами. Наибольший объем оборота зафиксирован с Китаем (25,6%), Россией (18,2%), Казахстаном (7,2%), Турцией (3,6%) и Афганистаном (2,8 %).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

