https://uz.sputniknews.ru/20260502/kreml-obyavil-evrope-chto-ne-ostaetsya-drugogo-vyxoda-57285451.html

Жаль, но надо: Кремль объявил Европе, что у нас не остается другого выхода

Жаль, но надо: Кремль объявил Европе, что у нас не остается другого выхода

Sputnik Узбекистан

С февраля 2022 года все главы западных военных и политических структур десятки раз, а СМИ тысячи раз повторяли слова на тот момент главы МИД Германии Бербок: "Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем".

2026-05-02T17:40+0500

2026-05-02T17:40+0500

2026-05-02T17:40+0500

аналитика

колумнисты

ссср

адольф гитлер

россия

европа

дмитрий медведев

нато

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/02/57285652_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d81e932f6ee271fdd8489d83f04c3d61.jpg

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на площадке марафона "Знание. Первые" сделал ряд важных заявлений, которые с кристальной ясностью описывают, как Россия теперь будет строить свою политику в отношении Европы и при чем здесь человек с усиками, пишет колумнист РИА Новости.Медведев заявил, что "наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер, то есть это вопрос существования". По его словам, нынешнее развитие событий опровергло иллюзии об отношениях с Западом и сейчас во главе европейских государств и структур находятся "идиоты, которые бредят войной с Российской Федерацией".Данные заявления прозвучали на фоне совершенно конкретных военных приготовлений со стороны Европы: например, Британия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва и Нидерланды договорились о создании специального "антироссийского флота". Какое объяснение? Очень простое: по словам главы ВМС Британии генерала Гвина Дженкинса, "Россия по-прежнему представляет самую серьезную угрозу нашей безопасности".Французское издание Le Monde также подтвердило, что Европа готовится к войне с Россией. По его данным, в грядущих учениях "Орион" с участием Франции и еще 20 стран "условный противник будет обладать всеми боевыми характеристиками России", а "военное руководство призывает армию быть готовой к столкновению с Россией в ближайшие годы".Очень характерно, что тема сферической российской угрозы как оправдание собственной ускоренной милитаризации звучит в Европе с каждым днем все громче. С февраля 2022 года абсолютно все главы западных военных и политических структур десятки раз, а СМИ тысячи раз практически дословно повторяли слова на тот момент главы МИД Германии Бербок: "Россия будет оставаться самой большой угрозой для нашей безопасности и свободы в Европе в обозримом будущем".Может создаться впечатление, что европейцы действительно сошли с ума.Но если отмотать историческую пленку назад, то становится понятно, что если это и безумие — то безумие совершенно осознанное и последовательное, которое зародилось в этой же самой Европе в 30-е годы прошлого века.Двадцать второго июня 1941 года, перед нападением на СССР, Адольф Гитлер объявил своим генералам: "Теперь наступил момент, когда выжидательная политика является не только грехом, но и преступлением, нарушающим интересы германского народа, а следовательно — и всей Европы". В декабре 1941 года, года гитлеровские нацисты уже убили два миллиона мирных советских людей, Гитлер выступил в Рейхстаге и еще раз объяснил, почему это правильно, хорошо и почему по-другому не могло быть. Оказывается, Советский Союз готовил "новое нашествие монголов", чтобы подавить и захватить неспособные защищаться страны Европы.Кажется, будто нынешние европейские лидеры читают с листа, на котором остались отпечатки пальцев Гитлера.Впрочем, с учетом того, что каждый второй из них ведет свой род от нацистов или нацистских коллаборационистов, это подозрение превращается в полную уверенность.В Великую Отечественную войну нас пришли "превентивно" убивать почти все страны Европы, и сейчас шматки сгнивших нацистских трупов сползаются вместе опять, порождая новые военные союзы, коалиции, группы желающих и антироссийские флоты.Апогеем движения на создание "всезападной коалиции" против России стал приезд в США короля Карла III, который, несмотря на шуточки и иронию со стороны комментаторов, приехал с четкой и конкретной целью — втащить американцев в общий антироссийский фронт (не политический и не экономический, а стопроцентно военный).Многие аналитики назвали речь Карла перед конгрессом копией Фултонской речи Черчилля от 5 марта 1946 года, где он призвал к "особым отношениям" англоязычных держав для сдерживания СССР, после чего подготовка к неизбежному столкновению с русскими стала долгосрочной стратегической линией Запада.Как и Черчилль, Карл призвал к "обеспечению безопасности североамериканцев и европейцев от угроз от наших общих противников" (хм, кто бы это мог быть?) и подчеркнул критическую важность "укрепления единства стран НАТО". Главный его посыл к американскому политическому классу: мы с вами одной крови, и если вы не с нами против России, то вы предаете наше историческое единство.Можно с абсолютной уверенностью утверждать, что обращение британского короля к коллективному Западу — это не просто сиюминутная декларация на тему "подлатаем заржавевшие узы", а самый настоящий военный манифест Европы.Подтверждением этому служит свежее заявление главы евродипломатии Каллас: "Думаю, мы все здесь согласны: возврата к прежним отношениям с Россией быть не может — даже после завершения этой войны на Украине".Дмитрий Медведев на форуме "Знание. Первые" подчеркнул, что конфликт с Европой нам не нужен и что в общем "очень жалко, что мы потеряли" более-менее адекватный уровень отношений и "обратно этого не вернуть".Однако он не сказал вслух, что нам также жаль, если в результате Европа — с ее плохим и хорошим — может просто исчезнуть с лица земли: "Ядерный апокалипсис (теперь) реален, но очень не хотелось бы".Впрочем, долгие проводы — лишние слезы, и, немного поплакав над сошедшей с ума Европой, готовой на этот раз окончательно самоубиться о нас, Россия двинется дальше.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

аналитика, колумнисты, ссср, адольф гитлер, россия, европа, дмитрий медведев, нато