В Узбекистане к 2030-му расширят частную медицину и проведут модернизацию здравоохранения
12:15 02.05.2026 (обновлено: 12:52 02.05.2026)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОперация по удалению опухоли головного мозга в НИИ онкологии имени П.А. Герцена.
Принят комплекс мер по развитию здравоохранения, включающий ужесточение лицензирования, расширение участия частного сектора, стимулирование инвестиций, создание отраслевого агентства и переход к стандартам корпоративного управления.
ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по дальнейшему развитию системы здравоохранения, повышению качества медицинских услуг и расширению участия частного сектора. В ходе презентации были рассмотрены роль частного сектора в развитии отрасли и имеющиеся возможности в этом направлении.
Как отмечалось, если в 2016 году в стране действовало 3,2 тысячи частных клиник, то по итогам 2026 года ожидается, что их число достигнет 8,7 тысячи. Количество направлений частной медицины увеличилось с 39 до 116, а число коек – с 16 тысяч до 57 тысяч. Прогнозируется увеличение доли частного сектора в общем коечном фонде с 12 до 31%.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по мерам дальнейшего развития системы здравоохранения.
Вместе с тем отмечены отдельные проблемы в сфере: недостаточная эффективность контроля качества медуслуг, несоответствие лицензионных требований современным условиям, отсутствие единой электронной системы учета деятельности частных клиник, а также слабая адресная работа с инвестиционными проектами. В этой связи представлены новые подходы, направленные на расширение участия частного сектора и повышение его ответственности.
В частности, предлагается передать функции лицензирования медицинской деятельности "Центру лицензирования и аккредитации медицинских организаций", а с 1 июля 2026 года ужесточить лицензионные требования, пересмотрев 14 из 48 позиций в целях повышения безопасности пациентов и качества медпомощи. Одновременно планируется отказаться от полного прекращения деятельности многопрофильных клиник, заменив его ограничительными мерами по конкретным направлениям, где выявлены нарушения.
Вместе с тем будет усилен контроль за соблюдением медицинскими организациями лицензионных требований и условий, в том числе за счет внедрения дистанционного мониторинга через электронную информационную систему.
Предлагается разрешить негосударственным медорганизациям оказывать услуги за счет бюджетных средств по всем направлениям в рамках лицензии, а аккредитованным частным учреждениям — заниматься трансплантологией. Также с 2028 года планируется прекратить закуп медицинских услуг Фондом страхования у неаккредитованных негосударственных и республиканских государственных организаций.
Кроме того, до конца 2030 года все государственные медицинские учреждения подлежат обязательному лицензированию: до 1 апреля 2027 года — 55 республиканских, до конца 2028 года — 413 региональных, до конца 2030 года — более 3 тысяч районных и городских организаций.
В ходе совещания обсуждены меры экономической поддержки для стимулирования частной медицины.
В частности, планируется выделить $200 млн льготных кредитов на открытие клиник в отдаленных регионах, предоставляя до $10 млн на проект сроком до 10 лет с компенсацией 50% базовой ставки. Также предлагается ввести 1% социальный налог для иностранных специалистов и предоставить таможенные льготы на медицинское оборудование и комплектующие.
Также рассмотрена новая система привлечения инвестиций в сферу.
Предусматривается создание Агентства по развитию медицинской и фармацевтической отрасли, внедрение принципа "единого окна" для инвесторов и механизмов профессионального формирования и продвижения проектов государственно-частного партнёрства.
Агентству предоставят полномочия по привлечению прямых инвестиций в сферу, содействию реализации инвестпроектов и проектов ГЧП, а также передаче государственных медицинских организаций в управление. Кроме того, при агентстве создадут компанию "Health Invest" в форме акционерного общества, которая будет содействовать формированию и реализации инвестиционных проектов.
Предложено совместно с зарубежными экспертами разработать стратегию трансформации государственных медучреждений на основе принципов корпоративного управления, а также пересмотреть градостроительные и санитарные нормы проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию медицинских организаций с участием иностранных консультантов и их приведением к международным стандартам.
Глава государства одобрил представленные предложения и дал ответственным лицам соответствующие поручения.