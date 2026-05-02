Трамп сообщил о завершении боевых действий с Ираном

Ранее он отказался запрашивать у конгресса разрешение на продолжение операции сверх 60-дневного срока, предусмотренного законом.

2026-05-02T11:10+0500

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Президент США Дональд Трамп направил письмо в конгресс, в котором он уведомляет о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана, пишет РИА Новости.По утверждению Трампа, армия сохраняет присутствие в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана, однако боевые действия, начавшиеся 28 февраля, прекратились. Таким образом, разрешение конгресса на их продолжение, предположительно, больше не требуется.Согласно американскому Закону о военных полномочиях 1973 года, без такого разрешения президент может использовать вооруженные силы за рубежом до 60 дней. Сам Трамп называл эту норму неконституционной, ссылаясь также на опыт своих предшественников.Также глава Белого дома заявил, что стороны продолжают переговоры по телефону. Он выразил недовольство последним предложением противника по ядерному соглашению, подчеркнув, что предпочел бы все же не возобновлять атаки. До этого Трамп отвергал возможность сохранения обогащенного урана у ИРИ для гражданской энергетики и медицинских целей.Ранее иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран передал Вашингтону текст нового плана через пакистанских посредников. Как утверждал телеканал Al Mayadeen, исламская республика предложила трехэтапную формулу для продолжения диалога.Так, первая фаза предусматривает прекращение войны и гарантии безопасности для ИРИ и Ливана. Далее стороны обсудят механизмы управления Ормузским проливом и лишь потом затронут ядерную программу. Однако переход к третьему пункту возможен только после достижения согласия по первым двум.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

